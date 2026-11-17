«Una volta fatto, è per sempre»: il trapianto viene spesso presentato come una soluzione definitiva, e in buona parte lo è. Ma cosa succede davvero ai capelli trapiantati nel corso degli anni, e cosa cambia intorno a loro? Avere un quadro realistico aiuta a vivere il risultato con serenità, senza sorprese lungo il percorso. Sapere in anticipo cosa è normale e cosa no evita allarmi inutili.

