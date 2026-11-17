Il trapianto dura tutta la vita? Cosa aspettarsi negli anni
«Una volta fatto, è per sempre»: il trapianto viene spesso presentato come una soluzione definitiva, e in buona parte lo è. Ma cosa succede davvero ai capelli trapiantati nel corso degli anni, e cosa cambia intorno a loro? Avere un quadro realistico aiuta a vivere il risultato con serenità, senza sorprese lungo il percorso. Sapere in anticipo cosa è normale e cosa no evita allarmi inutili.
I capelli trapiantati sono permanenti
Partiamo dal punto fermo: i capelli trapiantati provengono da una zona resistente alla calvizie e conservano questa caratteristica anche dopo lo spostamento. Continuano quindi a crescere per tutta la vita, si lavano e si tagliano come gli altri. In questo senso il trapianto è davvero una soluzione duratura, e questa è la parte della promessa che corrisponde al vero, e non va confusa con il resto.
Ciò che cambia intorno agli innesti
La parte meno raccontata riguarda i capelli nativi. Quelli che circondano gli innesti restano sensibili alla calvizie e possono continuare a diradarsi negli anni. Senza una buona pianificazione, questo può creare col tempo una differenza di densità tra le zone trapiantate, stabili, e quelle originarie, che si assottigliano. È il motivo per cui un trapianto ben fatto guarda sempre anche al futuro, non solo al presente. Ignorare questo aspetto è l'errore che rende un bel risultato di oggi deludente domani.
Come si protegge il risultato nel tempo
Proprio per questo, al trapianto si affianca spesso una strategia di mantenimento, pensata per rallentare la caduta dei capelli nativi e preservare l’armonia complessiva. Non riguarda gli innesti, che non ne hanno bisogno, ma tutto ciò che li circonda. Pianificare fin dall’inizio significa far durare nel tempo non solo i capelli trapiantati, ma l’aspetto generale della chioma.
Un risultato che invecchia bene
L’obiettivo di un buon trapianto non è stupire oggi, ma risultare naturale anche fra molti anni. Per questo la pianificazione tiene conto dell’età, della probabile evoluzione della calvizie e della riserva disponibile. Un risultato che invecchia bene è quello progettato con lungimiranza, non quello che punta alla massima densità immediata senza pensare al domani. Un'attaccatura troppo bassa a trent'anni, per dire, può diventare un problema a cinquanta.
Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, e che pianifica il trapianto pensando al risultato di oggi e a quello degli anni a venire.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch. www.laclinicadelcapello.com
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