Mountain bike sottratta da una cantina: «È un pezzo unico in Ticino»
Colpo ai danni dell'atleta ticinese Claudia Grassi, la polizia sta visionando le telecamere della zona
Colpo ai danni dell'atleta ticinese Claudia Grassi, la polizia sta visionando le telecamere della zona
LOCARNO - Un nuovo episodio di furti nelle abitazioni in Ticino. Questa volta, però, il bottino è unico nel suo genere.
Il colpo
I ladri hanno agito nella notte tra il 14 e il 15 novembre in Via San Jorio a Locarno, tagliando il cavo del lucchetto per portare via una mountain bike Ibis Ripmo custodita in una cantina. Il proprietario ha diffuso un appello con tanto di fotografie della bicicletta, nella speranza che qualcuno l'abbia vista.
Non si tratta di un normale appassionato di ciclismo: la vittima del furto è Claudia Grassi, atleta di enduro ticinese, attiva a livello svizzero e internazionale e presente in vari ambiti nel mondo delle due ruote a pedali, prettamente fuori strada. «Questa notte mi è stata rubata la bici dalla cantina: i ladri hanno tagliato il cavo del lucchetto», ha spiegato Grassi nel volantino nel quale denuncia il furto. La polizia, sempre secondo quanto riferito, «è già stata sul posto e sta indagando con le telecamere presenti sul territorio».
Una bici come non ce ne sono altre
A rendere il mezzo facilmente riconoscibile è la sua rarità: la Ibis Ripmo in questione è una bicicletta del valore di alcune migliaia di franchi. «Questa bici è un pezzo unico in Ticino», sottolinea il proprietario. «Non ce ne sono altre così. Se vedete questa bici - anche di un altro colore, ma con questo telaio - per favore segnalatelo subito!»
I segni di riconoscimento elencati nell'appello sono il telaio in carbonio Ibis Ripmo viola scuro/nero opaco, la forcella e l'ammortizzatore Fox color oro, le gomme Maxxis e il manubrio con l'attacco neri. Chi avesse visto qualcosa di strano tra le 23.30 di sabato 14 novembre e le 7.30 di domenica 15 novembre può chiamare o scrivere al numero 079 890 11 78. Per chi fornirà informazioni utili, promette Grassi, «ci sarà una ricompensa».
I colpi in Ticino
La dinamica del furto commesso nel fine settimana a Locarno ricorda da vicino una serie di colpi commessi negli scorsi mesi in varie zone del territorio ticinese, specialmente nel Sopraceneri. L'obiettivo dei malviventi, spesso, sono le biciclette. Tra giugno e luglio ignoti ladri sono entrati in azione a Giubiasco, mentre qualche settimana più tardi abbiamo riportato la segnalazione di una bici sottratta a Monte Carasso. E di segnalazioni che non hanno ricevuto conferme da parte della polizia ne sono arrivate altre, in questi mesi.