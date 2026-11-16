Mountain bike sottratta da una cantina: «È un pezzo unico in Ticino»

Una bici come non ce ne sono altre

A rendere il mezzo facilmente riconoscibile è la sua rarità: la Ibis Ripmo in questione è una bicicletta del valore di alcune migliaia di franchi. «Questa bici è un pezzo unico in Ticino», sottolinea il proprietario. «Non ce ne sono altre così. Se vedete questa bici - anche di un altro colore, ma con questo telaio - per favore segnalatelo subito!»

I segni di riconoscimento elencati nell'appello sono il telaio in carbonio Ibis Ripmo viola scuro/nero opaco, la forcella e l'ammortizzatore Fox color oro, le gomme Maxxis e il manubrio con l'attacco neri. Chi avesse visto qualcosa di strano tra le 23.30 di sabato 14 novembre e le 7.30 di domenica 15 novembre può chiamare o scrivere al numero 079 890 11 78. Per chi fornirà informazioni utili, promette Grassi, «ci sarà una ricompensa».