A terra tutti gli aerei degli Stati Uniti: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»

Oltre 3mila voli direzione USA

Stando al sito di monitoraggio Flightradar24, sono attualmente 3.100 gli aerei in volo nel mondo diretti verso aeroporti statunitensi. Lo riporta la BBC, ricordando che la FAA ha precisato che i voli internazionali in arrivo saranno gestiti «caso per caso». Sono invece oltre 30 mila i voli che sarebbero dovuti partire da quando, poco prima delle 16 (ora della East Coast), è scattato il blocco nazionale.