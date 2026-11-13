A terra tutti gli aerei degli Stati Uniti: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»
Misura adottata una sola volta dopo l'11 Settembre: al momento sarebbe escluso un attacco hacker
WASHINGTON - La Federal Aviation Administration (FAA), l'autorità statunitense per l'aviazione civile, ha disposto «un blocco del traffico aereo a livello nazionale a causa di circostanze straordinarie». Lo riferisce Fox News, sottolineando il carattere eccezionale della misura, adottata in precedenza soltanto dopo gli attentati dell'11 settembre. Per motivi di sicurezza, la FAA ha ordinato a tutti i voli di «rimanere a terra fino a nuovo ordine».
Il segretario ai Trasporti statunitense Sean Duffy ha spiegato che il blocco è stato deciso a causa di un problema di comunicazione che coinvolge tutti i centri di controllo del traffico aereo.
Al momento «non ci sono indicazioni di un attacco informatico» all'origine del guasto, riferisce la CNN citando fonti della FAA.
Intanto, secondo Axios, la FAA sta introducendo gradualmente un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale per aiutare a gestire la congestione del traffico aereo. Non è chiaro se il sistema sia in qualche modo collegato ai problemi di comunicazione registrati oggi.
Oltre 3mila voli direzione USA
Stando al sito di monitoraggio Flightradar24, sono attualmente 3.100 gli aerei in volo nel mondo diretti verso aeroporti statunitensi. Lo riporta la BBC, ricordando che la FAA ha precisato che i voli internazionali in arrivo saranno gestiti «caso per caso». Sono invece oltre 30 mila i voli che sarebbero dovuti partire da quando, poco prima delle 16 (ora della East Coast), è scattato il blocco nazionale.
All'aeroporto di Denver, in Colorado, i passeggeri già imbarcati vengono fatti scendere dagli aerei con le loro valigie. Al banco della compagnia Southwest, un addetto ha indicato che potrebbero arrivare aggiornamenti entro mezz'ora.
In un comunicato, United Airlines ha precisato che i suoi voli internazionali già decollati potranno proseguire verso le rispettive destinazioni, mentre tutti i voli nazionali sono stati messi a terra fino a nuovo ordine.
Caos negli aeroporti
Il blocco dei voli negli Stati Uniti ha creato caos negli aeroporti: a Chicago, aerei in fase di rullaggio sulla pista hanno cercato di tornare ai gate per sbarcare i passeggeri ma neanche questo è stato possibile, riporta il New York Times: la congestione e la confusione nel trafficatissimo aeroporto erano tali che, mentre gli aerei cercavano di conquistarsi uno spazio ai gate, altri voli rimasti bloccati sulle piste non hanno letteralmente trovato un posto dove andare.
"Venerdì 13", ha commentato Barbara Bullock, in viaggio dal Colorado verso New York con la figlia diciassettenne per visitare alcuni college e il cui viaggio si è interrotto sula pista di O'Hare a Chicago.