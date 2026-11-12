Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»
Lo studio elaborato da ErreDiPi. «Ultimo fra tutti i Cantoni, nel 2027 il Governo riconosca il rincaro pieno». La tabella con i numeri
BELLINZONA - Riconoscere integralmente il rincaro nel 2027, recuperare i 3,2 punti persi dal 2024 e modificare la legge affinché dal 2028 gli stipendi cantonali siano sempre adeguati per intero. Sono le richieste rivolte da ErreDiPi al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio.
Secondo i dati presentati il 12 novembre, tra il 2024 e il 2027 il Ticino ha concesso un adeguamento complessivo dello 0,75%, il valore più basso tra i 26 cantoni e nettamente inferiore alla media cantonale del 2,87%. Nello stesso periodo l'inflazione, calcolata sommando i tassi annui indicati dall'Ufficio federale di statistica, ha raggiunto il 3,97%.
Il divario sarebbe quindi di circa 3,2 punti percentuali. ErreDiPi calcola che la perdita di potere d'acquisto ammonti ogni anno a circa 2'000 franchi per uno stipendio di 60'000 franchi, 2'600 franchi per un salario di 80'000 e 3'300 franchi per uno di 100'000. La differenza, sottolinea, rimane in ogni classe e scatto della scala salariale e riduce anche i contributi versati alla cassa pensioni.
«L'adeguamento non è un aumento»
ErreDiPi sostiene che il riconoscimento del rincaro non rappresenti un aumento dello stipendio, ma serva a mantenere il valore del salario pattuito. Richiama quindi l'articolo 5 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, secondo cui gli stipendi «sono adeguati all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo».
Lo stesso articolo permette tuttavia al Consiglio di Stato di procedere con un adeguamento soltanto parziale. È quanto avvenuto nel 2024 e nel 2025 e quanto, secondo ErreDiPi, il Governo propone nuovamente per il 2027.
Nel 2024, a fronte di un'inflazione del 2,1%, il Ticino è stato l'unico cantone a non adeguare gli stipendi. Nel quadriennio considerato ha riconosciuto lo 0% nel 2024, lo 0,5% nel 2025, lo 0% nel 2026 e propone lo 0,25% per il 2027.
Per gli anni dal 2028 al 2030, aggiunge ErreDiPi citando il piano finanziario contenuto nel messaggio governativo numero 8731, non sarebbe previsto alcun adeguamento, nonostante una crescita nominale stimata del Pil cantonale compresa tra il 2,2 e il 2,5% all'anno. «Il rincaro fa parte del salario. Va riconosciuto ogni anno e in misura piena, come vuole il principio della legge, e non deciso preventivo per preventivo», afferma ErreDiPi.
Le quattro richieste
Al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio viene anzitutto chiesto di riconoscere per il 2027 il rincaro pieno, anziché lo 0,25% proposto. ErreDiPi domanda inoltre un piano per recuperare i 3,2 punti persi tra il 2024 e il 2027 e una modifica della legge sugli stipendi che garantisca dal 2028 la compensazione integrale.
La quarta richiesta riguarda il calcolo della percentuale prevista per il prossimo anno: le autorità sono invitate a indicare l'indice e il periodo di riferimento utilizzati per fissare lo 0,25%.
Il confronto fra i cantoni
La graduatoria è stata elaborata da ErreDiPi sulla base di delibere, comunicati e preventivi cantonali. Per il 2027 comprende le decisioni e le proposte note a novembre 2026. I totali corrispondono alla somma dei tassi annui; dove il dato del 2027 non è ancora disponibile.
|Cantone
|2024
|2025
|2026
|2027
|Totale
|Neuchâtel
|2,20%
|2,18%
|0,00%
|0,25%
|4,63%
|Argovia
|2,20%
|1,20%
|0,20%
|0,60%
|4,20%
|Appenzello Interno
|2,30%
|1,20%
|0,20%
|0,40%
|4,10%
|Giura
|2,13%
|0,58%
|1,06%
|0,00%
|3,77%
|Zugo
|1,66%
|0,86%
|0,29%
|0,95%
|3,76%
|Zurigo
|1,60%
|1,10%
|0,20%
|0,80%
|3,70%
|Nidvaldo
|2,25%
|0,60%
|0,80%
|n.d.
|almeno 3,65%
|Berna
|2,00%
|1,00%
|0,20%
|0,40%
|3,60%
|Soletta
|2,00%
|0,00%
|0,60%
|1,00%
|3,60%
|Basilea Città
|1,20%
|1,50%
|0,10%
|0,60%
|3,40%
|Basilea Campagna
|2,45%
|0,00%
|0,30%
|0,40%
|3,15%
|Sciaffusa
|1,00%
|1,30%
|0,30%
|0,40%
|3,00%
|Lucerna
|1,50%
|0,80%
|0,20%
|n.d.
|almeno 2,50%
|Obvaldo
|1,50%
|0,00%
|0,50%
|0,50%
|2,50%
|Turgovia
|1,50%
|0,50%
|0,30%
|0,20%
|2,50%
|Vaud
|1,90%
|0,60%
|0,00%
|0,00%
|2,50%
|Friburgo
|1,42%
|0,00%
|0,00%
|1,00%
|2,42%
|Vallese
|1,50%
|0,80%
|0,10%
|0,00%
|2,40%
|San Gallo
|1,60%
|0,60%
|0,00%
|0,00%
|2,20%
|Svitto
|1,40%
|0,70%
|0,10%
|n.d.
|almeno 2,20%
|Grigioni
|1,40%
|0,70%
|0,00%
|n.d.
|almeno 2,10%
|Appenzello Esterno
|1,50%
|0,00%
|0,00%
|n.d.
|almeno 1,50%
|Uri
|1,10%
|0,35%
|0,00%
|n.d.
|almeno 1,45%
|Glarona
|1,00%
|0,00%
|0,25%
|n.d.
|almeno 1,25%
|Ginevra
|1,00%
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|1,00%
|Ticino
|0,00%
|0,50%
|0,00%
|0,25%
|0,75%
|Inflazione, media annua
|2,10%
|1,10%
|0,20%
|0,57% provvisorio
|3,97%
|Inflazione, novembre su novembre
|1,40%
|0,70%
|0,00%
|1,50% a ottobre
|3,60%
Il dato di Nidvaldo riguarda l'aumento della massa salariale deciso dal parlamento cantonale e comprende anche gli aumenti individuali. I dati sull'inflazione provengono dall'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'Ufficio federale di statistica. Il valore utilizzato per il 2027 è provvisorio: si basa sulla media da gennaio a ottobre 2026 e sul confronto tra ottobre 2025 e ottobre 2026, in attesa del dato di novembre.
ErreDiPi precisa che le proprie stime si fondano sui documenti pubblicati e si dice disponibile a considerare eventuali dati diversi in possesso del Consiglio di Stato. Il 20 novembre parteciperà inoltre alla manifestazione prevista a Bellinzona, con ritrovo alla stazione FFS.