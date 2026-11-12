Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»

Il dato di Nidvaldo riguarda l'aumento della massa salariale deciso dal parlamento cantonale e comprende anche gli aumenti individuali. I dati sull'inflazione provengono dall'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'Ufficio federale di statistica. Il valore utilizzato per il 2027 è provvisorio: si basa sulla media da gennaio a ottobre 2026 e sul confronto tra ottobre 2025 e ottobre 2026, in attesa del dato di novembre.

ErreDiPi precisa che le proprie stime si fondano sui documenti pubblicati e si dice disponibile a considerare eventuali dati diversi in possesso del Consiglio di Stato. Il 20 novembre parteciperà inoltre alla manifestazione prevista a Bellinzona, con ritrovo alla stazione FFS.