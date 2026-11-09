La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

ZURIGO - Un cane di 60 chili è stato abbattuto dalla polizia municipale di Zurigo nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre, dopo essersi scagliato contro alcuni agenti durante un controllo nel quartiere Kreis 11. Ma la vicenda non è finita lì: il proprietario dell'animale ha aggredito un poliziotto ed è stato arrestato.