La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
È successo a Zurigo durante un controllo. Il proprietario, un 47enne, ha poi aggredito un poliziotto tentando di sottrargli l'arma.
È successo a Zurigo durante un controllo. Il proprietario, un 47enne, ha poi aggredito un poliziotto tentando di sottrargli l'arma.
ZURIGO - Un cane di 60 chili è stato abbattuto dalla polizia municipale di Zurigo nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre, dopo essersi scagliato contro alcuni agenti durante un controllo nel quartiere Kreis 11. Ma la vicenda non è finita lì: il proprietario dell'animale ha aggredito un poliziotto ed è stato arrestato.
Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cittadina, il cane, un Presa Canario, si è avventato verso gli agenti abbaiando e ringhiando «in modo aggressivo». I poliziotti hanno quindi aperto il fuoco, ferendo l'animale. Trasportato in una clinica veterinaria, il mastino è purtroppo deceduto a causa delle ferite riportate.
La situazione è degenerata anche sul fronte umano. Il proprietario del cane, infatti, si è scagliato contro uno degli agenti, arrivando a tentare di sottrargli la pistola d'ordinanza. Il poliziotto è riuscito a respingere l'aggressione e a immobilizzare l'uomo con un taser.
Per il proprietario, un cittadino turco di 47 anni, sono scattate le manette. Nessuno degli agenti coinvolti nell'intervento è rimasto ferito.
Razza soggetta a restrizione in Ticino
Dal 1° gennaio 2026, il Presa Canario è una delle razze canine soggette a restrizioni in Ticino. Il nuovo Regolamento sui cani (RCani), all'articolo 14, ha infatti inserito questa razza nell'elenco di quelle per le quali è necessaria un'autorizzazione alla detenzione.
La disposizione riguarda esclusivamente chi entra in possesso di un Presa Canario a partire dal 1° gennaio 2026. Chi possedeva già un esemplare prima di questa data non è invece soggetto ad alcuna nuova misura.
Oltre al Presa Canario, il nuovo regolamento ha introdotto tra le razze soggette a restrizioni anche il Saarloos (Saarloos Wolfdog).