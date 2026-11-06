Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

«Non finanziare l'inganno»

Già nel giugno del 2023 la Polizia comunale aveva lanciato una campagna di sensibilizzazione intitolata «Non finanziare l'inganno. Tira dritto e chiama la Polizia. Per chi ha bisogno gli aiuti ci sono!». L'obiettivo era mettere in guardia i cittadini dai comportamenti molesti e dalle possibili situazioni di raggiro, invitandoli a non consegnare denaro a chi potrebbe sfruttare la generosità altrui per alimentare attività illegali. Un invito che valeva ieri, e che vale ancora oggi. «Spesso a essere avvicinate per chiedere soldi sono le persone più fragili o gli anziani. La campagna - spiega la Polizia - mirava anche a ricordare che esistono forme di sostegno concrete per chi si trova realmente in difficoltà. Il messaggio che si vuole far passare non è dunque quello di scoraggiare la solidarietà, ma di indirizzarla verso progetti e iniziative sociali attivi sul territorio, affinché l'aiuto raggiunga effettivamente chi ne ha bisogno».