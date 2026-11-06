La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

Tra le motivazioni figurerebbero la difficoltà a seguire con continuità il trattamento, il consumo di sostanze e la partecipazione irregolare agli appuntamenti. Per la professionista, però, sarebbero proprio queste difficoltà a dimostrare l'esistenza della patologia e quindi la necessità di una presa a carico specialistica.

«Un percorso che stava dando risultati»

L’infermiera richiama i progressi ottenuti: l’avvio di una terapia sostitutiva, la cessazione del consumo di oppiacei, la forte riduzione di altre sostanze e l’abbandono del consumo per via endovenosa. Il paziente avrebbe inoltre assunto regolarmente i farmaci e costruito una rete di sostegno con diversi professionisti sanitari e sociali.