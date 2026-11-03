Fatica infinita per Jonas

«L’impatto è stato grande ma devo ammettere che è andata meglio di quanto potessi aspettarmi - ci ha raccontato proprio il bleniese - Ero top-10 in Europa a livello junior quindi le mie aspettative erano alte. Però abbiamo costruito la stagione per cercare di fare più esperienza possibile. Per cercare di adattarmi alla nuova categoria. Ho fatto un paio di gare del circuito della UTMB World Series, che è un circuito di livello mondiale, ho fatto il primo podio a Grindelwald sui 16 km, e quello è già stato un ottimo risultato in una gara di quel calibro. In altri casi sono invece andato meno bene, finendo lontano dal podio. Sono comunque contento di quanto raggiunto. In questo momento, infatti, tutto è utile anche perché solitamente servono due-tre anni per adattarsi ai nuovi avversari. Riscontri positivi comunque ne ho avuti, tanto che, per esempio, sono stato convocato dalla nazionale maggiore di corsa in montagna per partecipare ad una gara di coppa del mondo inserita nel circuito WMRA patrocinato da World Athletics. In seguito ho avuto l’onore di rappresentare i colori rossocrociati alle Canarie, dove ho partecipato al mio primo mondiale élite nello Skyrunning».

Un bell’attestato di stima.

«Anche se in quell'occasione non tutto è andato per il verso giusto. Era fine settembre ed è stata un’avventura un po’ travagliata. Ho fatto una preparazione top, visto l’appuntamento, ero bello carico e… mi è venuta la febbre».