«Mia madre beveva anche al mattino»

ZURIGO - Una madre dipendente dall'alcol, un padre con problemi di gioco d'azzardo e un'infanzia trascorsa a prendersi cura degli altri. È la storia di Lisa, 42enne zurighese che ha raccontato a 20 Minuten cosa significhi crescere in una famiglia segnata dalle dipendenze. Oggi è madre a sua volta e ha un obiettivo: offrire ai propri figli l'amore e la sicurezza che a lei sono mancati.