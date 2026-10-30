«Noi viviamo l'inferno, e Jessica Moretti va tranquillamente a fare la spesa»

Le critiche al Comune di Crans-Montana

Ma la rabbia della madre non riguarda soltanto l'assenza di Jessica Moretti all'udienza. Vinciane Stucky critica anche il progetto del Comune di Crans-Montana di coprire il locale Le Constellation, teatro della tragedia, e di applicare delle stelle. «Vogliono semplicemente rimuovere le foto dei nostri figli che abbiamo appeso alla facciata», sostiene. «Molti genitori che sono nel nostro gruppo WhatsApp lo considerano un affronto».

Secondo la donna, diverse famiglie hanno la sensazione che le autorità comunali vogliano migliorare l'immagine della località in vista della prossima stagione sciistica, nascondendo i segni della tragedia. «Per molti, mettere solo i nomi dei giovani deceduti non è sufficiente. Vogliamo vedere appese lì le facce dei nostri figli. Perché è proprio lì che sono morti, non altrove».