«Noi viviamo l'inferno, e Jessica Moretti va tranquillamente a fare la spesa»
Jessica Moretti è stata dispensata per motivi di salute dall'udienza prevista per il 2 novembre. Questo irrita la madre di un 17enne morto al Le Constellation
CRANS-MONTANA - «Sono disgustata». Non nasconde la propria indignazione Vinciane Stucky, madre di Trystan, il 17enne morto nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. A farla infuriare è la notizia che Jessica Moretti non dovrà presentarsi alla prossima udienza, prevista per il 2 novembre, a causa di un certificato psicoterapeutico. Una decisione di cui i familiari delle 41 vittime sono stati informati questa settimana.
«Ha detto che voleva assumersi la responsabilità. Questo significa anche affrontare queste udienze», dichiara la donna a 20 Minuten. Il dolore per la perdita del figlio è ancora devastante. «Noi viviamo l'inferno, e Jessica Moretti va tranquillamente a fare la spesa». Secondo quanto riferito, Moretti viene infatti vista spesso nella regione mentre svolge le proprie commissioni quotidiane. «Io invece penso ogni giorno che vorrei seguire mio figlio», confessa Vinciane Stucky. Per lei il tempo si è fermato il 1° gennaio, mentre la vita degli altri continua. Una differenza che descrive come quasi insopportabile.
Le critiche al Comune di Crans-Montana
Ma la rabbia della madre non riguarda soltanto l'assenza di Jessica Moretti all'udienza. Vinciane Stucky critica anche il progetto del Comune di Crans-Montana di coprire il locale Le Constellation, teatro della tragedia, e di applicare delle stelle. «Vogliono semplicemente rimuovere le foto dei nostri figli che abbiamo appeso alla facciata», sostiene. «Molti genitori che sono nel nostro gruppo WhatsApp lo considerano un affronto».
Secondo la donna, diverse famiglie hanno la sensazione che le autorità comunali vogliano migliorare l'immagine della località in vista della prossima stagione sciistica, nascondendo i segni della tragedia. «Per molti, mettere solo i nomi dei giovani deceduti non è sufficiente. Vogliamo vedere appese lì le facce dei nostri figli. Perché è proprio lì che sono morti, non altrove».
«Metterò sicuramente di nuovo una foto di Trystan»
Vinciane Stucky ha già deciso come trascorrerà il prossimo anniversario della tragedia. Nella notte tra il 31 dicembre 2026 e il 1° gennaio 2027 sarà davanti al locale Le Constellation, il locale dove il figlio ha perso la vita. «E sicuramente metterò di nuovo una foto di Trystan», assicura. L'incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans-Montana ha provocato almeno 41 vittime.