Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti

Costernato il primo ministro

Pedro Sánchez, con un post su X, si è detto «costernato per il grave incidente ferroviario a Toledo». Ha poi aggiunto di essere in costante contatto con il ministro dei Trasporti Óscar Puente e con il presidente della Castiglia-La Mancia García-Page. «I servizi di emergenza - ha scritto - stanno operando sul posto per assistere le persone coinvolte e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni interessate. Il mio affetto, solidarietà e sostegno va a tutte le vittime e alle loro famiglie», ha concluso. La sua agenda per oggi è stata quindi annullata. Era infatti prevista la sua partecipazione alla chiusura di un evento presso il Ministero della Sanità, ma il primo ministro ha deciso di seguire da vicino l'evolversi della situazione dopo l'incidente ferroviario di Toledo.