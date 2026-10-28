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Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti

La circolazione ferroviaria tra Madrid e Andalusia è stata sospesa: a bordo dei due convogli si trovavano oltre 500 passeggeri
Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
IMAGO / Europa Press
Fonte Ats Ans / red
di Redazione
Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
La circolazione ferroviaria tra Madrid e Andalusia è stata sospesa: a bordo dei due convogli si trovavano oltre 500 passeggeri

TOLEDO - Ci sarebbero almeno 30 morti, secondo fonti governative spagnole, nel violentissimo scontro tra due treni ad alta velocità avvenuto questa mattina nella provincia di Toledo (Castiglia-La Mancia), in Spagna. I feriti sarebbero centinaia. Il bilancio delle vittime, tuttavia, è ancora incerto e potrebbe aggravarsi: Sky News e La Tribuna de Toledo parlano di una quarantina di morti. Il gestore ferroviario Adif ha disposto la sospensione totale della circolazione sulla linea Madrid-Andalusia.

Secondo il Servizio di emergenza 112 ed Europa Press, il disastro si è verificato attorno alle 8.54, tra i comuni di Los Yébenes e Urda. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un convoglio della compagnia statale Renfe, partito alle 8 da Madrid e diretto a Siviglia, e un treno della compagnia privata Iryo.

I rilievi preliminari del centro di controllo ferroviario di Madrid, riportati dalla stampa, hanno riscontrato che il treno di Renfe avrebbe tamponato il convoglio Iryo, mentre si trovava fermo sui binari per cause ancora in corso di accertamento. Le immagini diffuse dall'emittente pubblica TVE mostrano la violenza dell'impatto: i due vagoni sono deragliati, sono precipitati lungo un terrapieno.

«Il numero delle vittime è destinato ad aumentare», ha dichiarato la portavoce del governo della Castiglia-La Mancia, Esther Padilla, durante la trasmissione La Hora de la 1, definendo l'accaduto «di notevole gravità». Padilla ha inoltre riferito, sulla base delle informazioni ricevute da Adif, che a bordo del treno Iryo viaggiavano «146 passeggeri più un neonato», mentre su quello di Renfe si trovavano complessivamente 397 persone.

Sul luogo dello schianto è scattato il protocollo di massima emergenza della protezione civile. Numerose squadre di pompieri, ambulanze ed elicotteri sanitari sono confluiti nell'area da tutta la provincia di Toledo per estrarre i passeggeri dalle lamiere e prestare le prime cure sul posto.

La ministra della Sanità, Mónica García, ha dichiarato che si tratta di «un incidente di forte impatto», motivo per cui si teme «una tragedia di notevoli proporzioni». Sono già stati mobilitati tutti i servizi di emergenza e sono stati allertati tutti gli ospedali vicini, sia della Comunità di Madrid sia della Castiglia-La Mancia, affinché liberino posti letto nelle unità di terapia intensiva e rendano disponibili le sale operatorie. La situazione più preoccupante, ha spiegato la ministra, riguarda i vagoni che hanno subito l'impatto più violento, dove proseguono le operazioni di soccorso e salvataggio.

Fonti governative citate da Cadena SER confermano l'estrema gravità dell'accaduto. Tutti gli ospedali e i sindaci del territorio circostante sono stati messi in stato di massima allerta per gestire l'afflusso dei feriti, mentre le autorità attendono di poter comunicare un bilancio ufficiale definitivo delle vittime.

Costernato il primo ministro
Pedro Sánchez, con un post su X, si è detto «costernato per il grave incidente ferroviario a Toledo». Ha poi aggiunto di essere in costante contatto con il ministro dei Trasporti Óscar Puente e con il presidente della Castiglia-La Mancia García-Page. «I servizi di emergenza - ha scritto - stanno operando sul posto per assistere le persone coinvolte e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni interessate. Il mio affetto, solidarietà e sostegno va a tutte le vittime e alle loro famiglie», ha concluso. La sua agenda per oggi è stata quindi annullata. Era infatti prevista la sua partecipazione alla chiusura di un evento presso il Ministero della Sanità, ma il primo ministro ha deciso di seguire da vicino l'evolversi della situazione dopo l'incidente ferroviario di Toledo.

La comunicazione di Renfe
Nel frattempo, Renfe ha comunicato che il treno ad alta velocità AVE 2080 ha tamponato il convoglio Iryo 6076 all'ingresso della stazione di Urda. «Le ultime due carrozze del treno Iryo sono deragliate e il servizio di emergenza 112 non riesce a mettersi in contatto con il macchinista del treno 2080 di ADIF», ha aggiunto la compagnia. L'azienda ha attivato il numero telefonico 900101020 nell'ambito del Piano di assistenza alle vittime di incidenti ferroviari e ai loro familiari.

Già a gennaio un incidente con 46 morti
È forte la sensazione di déjà-vu per il tragico incidente di questo mercoledì nella provincia di Toledo. Il motivo è che si tratta del secondo sinistro ferroviario a verificarsi sulla linea dell’alta velocità spagnola quest’anno. Anche in quel caso, a gennaio, i treni in questione viaggiavano sulla tratta Madrid-Andalusia e appartenevano alle compagnie Renfe e Iryo. In quell’occasione, a perdere la vita erano state 46 persone e i lavori di soccorso e di ricerca delle vittime si erano protratti per diversi giorni. La causa, confermata dalle perizie svolte, era stata la rottura di un giunto saldato male di una rotaia. La tratta interessata era, ed è, molto discussa, tanto dai media quanto dai sindacati dei macchinisti, che l’hanno più volte definita malsicura e caratterizzata da diversi problemi strutturali.

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incidenti ferroviarispagna

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