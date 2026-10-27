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«Sciacquatevi la bocca»

Alcune voci dall'Italia indicano che Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti non si parlano più e di un possibile triangolo amoroso con la ballerina Vanessa Bellini
«Sciacquatevi la bocca»
ImagoPsnewZ/Imago-Branislav Racko
di Fabrizio BerettaGiornalista
«Sciacquatevi la bocca»
Alcune voci dall'Italia indicano che Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti non si parlano più e di un possibile triangolo amoroso con la ballerina Vanessa Bellini
TENNIS: Risultati e classifiche

ROMA - Fra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sarebbe calato il gelo. A far circolare le voci di una possibile rottura dell'amicizia tra i due tennisti sono alcuni indizi. Il romano ha smesso di seguire il collega su Instagram e, in una recente intervista dopo una partita, ha reagito con freddezza a una domanda sulla vittoria del toscano a Lione, limitandosi a un secco «Se l'è meritata».

Dietro il presunto allontanamento, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe l'avvicinamento tra Musetti, legato alla compagna Veronica Confalonieri, e Vanessa Bellini, 23enne ex fidanzata di Berrettini. La ballerina ha però smentito le voci sul presunto triangolo amoroso. A un utente che l'accusava di aver tradito il tennista, scrivendo «Quindi i pianti per Berrettini tutta scena visto che circola voce che sia stata tu a tradirlo. Congratulazioni», Bellini ha replicato duramente: «Tollero tutte le ca***te che dite e scriverete e lascio correre (e ne leggo tante ma ho imparato che quel mondo è fatto così), ma sentire che io avrei tradito Matteo veramente ma sciacquatevi la bocca prima di parlare».

Ad alimentare i sospetti c'è anche la mancata convocazione di Berrettini da parte del capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri. Secondo questa ricostruzione, la scelta sarebbe stata dettata dalla volontà di evitare tensioni e preservare gli equilibri all'interno del gruppo.

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