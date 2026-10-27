Xhaka ed Embolo torneranno in Nazionale

È quanto ha deciso il Comitato centrale dell'ASF dopo un'approfondita analisi dei procedimenti conclusi relativi all'acquisto di certificati Covid falsi negli anni 2021 e 2022. L’ASF ha esaminato in modo approfondito entrambi i casi ed è giunta alla conclusione che il ritorno dei giocatori, una volta conclusi i procedimenti giudiziari e tenendo conto delle conseguenze sportive (quattro partite internazionali saltate a settembre e ottobre), sia giustificabile. Allo stesso tempo, l’Associazione sottolinea la particolare responsabilità che grava sui membri delle squadre nazionali.