Xhaka ed Embolo torneranno in Nazionale
L'Associazione Svizzera di Football terrà nuovamente in considerazione i due giocatori a partire da novembre
Granit tornerà a essere il capitano.
L'Associazione Svizzera di Football terrà nuovamente in considerazione i due giocatori a partire da novembre
Granit tornerà a essere il capitano.
BERNA - L'Associazione Svizzera di Football (ASF) riprenderà in considerazione Granit Xhaka e Breel Embolo per la Nazionale a partire dalle partite della Nations League di novembre.
È quanto ha deciso il Comitato centrale dell'ASF dopo un'approfondita analisi dei procedimenti conclusi relativi all'acquisto di certificati Covid falsi negli anni 2021 e 2022. L’ASF ha esaminato in modo approfondito entrambi i casi ed è giunta alla conclusione che il ritorno dei giocatori, una volta conclusi i procedimenti giudiziari e tenendo conto delle conseguenze sportive (quattro partite internazionali saltate a settembre e ottobre), sia giustificabile. Allo stesso tempo, l’Associazione sottolinea la particolare responsabilità che grava sui membri delle squadre nazionali.
Il direttore della Nazionale Pierluigi Tami ha affermato: «Abbiamo esaminato la questione tenendo conto di diverse prospettive. Le circostanze concrete dei due casi, i procedimenti giudiziari conclusi e le conseguenze sportive già subite hanno influito sulla decisione. Siamo convinti che un ritorno in Nazionale a novembre sia ragionevole e giusto».
Granit Xhaka rimane capitano
La decisione sull’assegnazione della fascia di capitano spetta all’allenatore della Nazionale e alla squadra. L’allenatore della Nazionale e il suo staff tecnico, d’intesa con il consiglio dei giocatori, hanno deciso all’unanimità che Granit Xhaka rimarrà capitano della Nazionale. Murat Yakin annuncerà giovedì 5 novembre 2026 la rosa per le ultime due partite della UEFA Nations League contro la Slovenia e la Scozia. Nella cosiddetta "longlist" figurano anche i nomi di Granit Xhaka e Breel Embolo.
«Sono lieto di poter nuovamente selezionare senza restrizioni i giocatori per la rosa di novembre», ha dichiarato l'allenatore della Nazionale Murat Yakin. In programma due partite e un allenamento aperto al pubblico Dopo l’ottimo esordio nella UEFA Nations League con quattro vittorie, la Nati si riunirà lunedì 9 novembre a San Gallo per prepararsi alle due partite contro la Slovenia (venerdì 13 novembre a Maribor) e la Scozia (lunedì 16 novembre a San Gallo). Il primo giorno del ritiro, alle ore 17, si terrà un allenamento aperto al pubblico al Berit Sitterstadion.