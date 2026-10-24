Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

Un riconoscimento all'eccellenza del Merlot ticinese: «Un risultato straordinario, che ci riempie di orgoglio! Vedere cinque Merlot ticinesi tra i sei migliori della Svizzera, con il primo e il secondo posto, è una bellissima conferma della qualità e dell'eccellenza raggiunte dalle nostre cantine. Un riconoscimento che assume un significato ancora più speciale proprio nell'anno in cui celebriamo i 120 anni del Merlot in Ticino, che oggi guarda al futuro con grande ambizione. », commenta Ivan Trezzini, Direttore di Ticinowine-Swiss Wine Ticino. «Dietro questi riconoscimenti ci sono competenza, passione, innovazione e un lavoro quotidiano straordinario. Sono successi che valorizzano non soltanto le singole aziende, ma l'intera regione e cultura vitivinicola ticinese, rafforzandone il prestigio e il posizionamento a livello nazionale. Complimenti di cuore a tutti i premiati!»