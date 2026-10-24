Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
Un risultato che celebra i 120 anni del vitigno principe del nostro territorio e che rafforza il prestigio della regione nel panorama vinicolo svizzero.
Un risultato che celebra i 120 anni del vitigno principe del nostro territorio e che rafforza il prestigio della regione nel panorama vinicolo svizzero.
BELLINZONA / BERNA - Grande successo per il Ticino alla 20a edizione del Grand Prix du Vin Suisse, il più importante concorso enologico nazionale, celebrato venerdì sera al Kursaal di Berna alla presenza di oltre 600 ospiti del mondo vitivinicolo svizzero. A distinguersi in modo particolare è stata la categoria Merlot, dominata dalle cantine ticinesi, che hanno conquistato i primi due posti e ben cinque delle sei posizioni tra i finalisti. Un risultato di assoluto prestigio, che conferma ancora una volta l'eccellenza della produzione vitivinicola ticinese e il ruolo di primo piano del nostro territorio nella valorizzazione di questo grande vitigno.
Sul gradino più alto del podio è salito il Bella Cima 2021, DOC Ticino, della Tenuta vitivinicola Roberto e Andrea Ferrari SA di Stabio, seguito al secondo posto dal Sassi Grossi 2023, DOC Ticino, di Gialdi Vini SA di Mendrisio. A completare il podio il Merlot Réserve d'Or 2023 della cantina vallesana Weine Vouilloz Vins SA.
«Un grande risultato di squadra, che premia il sacrificio, la dedizione e la passione che metto ogni giorno nel mio lavoro, alla continua ricerca del vino perfetto - ha commentato Andrea Ferrari, Tenuta vitivinicola Roberto e Andrea Ferrari SA, vincitore della categoria Merlot -. Mi piace definirmi un artista del vino, perché il mio obiettivo è valorizzare al meglio ciò che la natura ci offre, cercando di creare ogni anno un vino capace di esprimere al massimo le caratteristiche uniche di ogni annata. Un grande grazie alla mia famiglia e a tutto il mio team, con cui condivido quotidianamente questa passione e questo percorso».
Tra i sei finalisti figurano inoltre altri tre eccellenti vini ticinesi: il Sirio 2022 di Matasci Vini SA di Tenero, il Merlot del Ticino 2024 della Cantina Mendrisio – Società Cooperativa e il Touché 2023 di Gialdi Vini SA.
Un riconoscimento all'eccellenza del Merlot ticinese: «Un risultato straordinario, che ci riempie di orgoglio! Vedere cinque Merlot ticinesi tra i sei migliori della Svizzera, con il primo e il secondo posto, è una bellissima conferma della qualità e dell'eccellenza raggiunte dalle nostre cantine. Un riconoscimento che assume un significato ancora più speciale proprio nell'anno in cui celebriamo i 120 anni del Merlot in Ticino, che oggi guarda al futuro con grande ambizione. », commenta Ivan Trezzini, Direttore di Ticinowine-Swiss Wine Ticino. «Dietro questi riconoscimenti ci sono competenza, passione, innovazione e un lavoro quotidiano straordinario. Sono successi che valorizzano non soltanto le singole aziende, ma l'intera regione e cultura vitivinicola ticinese, rafforzandone il prestigio e il posizionamento a livello nazionale. Complimenti di cuore a tutti i premiati!»
I risultati della categoria Merlot – Grand Prix du Vin Suisse 2026
1° posto – Bella Cima 2021, DOC Ticino
Tenuta vitivinicola Roberto e Andrea Ferrari SA, Stabio (TI)
2° posto – Sassi Grossi 2023, DOC Ticino
Gialdi Vini SA, Mendrisio (TI)
3° posto – Merlot Réserve d'Or 2023, AOC Valais
Weine Vouilloz Vins SA, Varen (VS)
Altri vini finalisti:
• Sirio 2022, DOC Ticino – Matasci Vini SA, Tenero (TI)
• Merlot del Ticino 2024, DOC Ticino – Cantina Mendrisio – Società Cooperativa,
Mendrisio (TI)
• Touché 2023, DOC Ticino – Gialdi Vini SA, Mendrisio (TI)
Il Grand Prix du Vin Suisse
Giunto alla sua 20a edizione, il Grand Prix du Vin Suisse rappresenta il principale concorso enologico nazionale e un importante riferimento per la qualità dei vini svizzeri. Nel corso della sua storia sono stati degustati e valutati oltre 50'000 vini. L'edizione 2026 ha visto la partecipazione di produttori provenienti da 19 cantoni, con vini suddivisi in 16 categorie. Il titolo di Cantina svizzera dell'anno 2026 è stato assegnato al Domaine Claudy Clavien di Miège (VS), mentre quello di Cantina svizzera del decennio 2017–2026 è andato ad Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen AG di Salgesch (VS).