Svapo al THC, la nuova moda tra i giovani: «Ecco come ce le procuriamo»

Non è l'unica testimonianza. Marc, per esempio, si trovava a Rodi quando ha provato un prodotto sulla cui confezione compariva la scritta «for relaxation», ovvero «per rilassarsi». «Un amico e io abbiamo fatto tre tiri ciascuno, pensando che non sarebbe successo nulla. All'improvviso abbiamo iniziato a sudare come matti, avevamo il cuore che batteva all'impazzata e ci sentivamo nauseati», racconta.

Sulla confezione erano indicate soltanto diverse erbe. Una volta rientrato in Svizzera, Marc ha portato la sigaretta elettronica a un servizio di drug checking per farla analizzare. «È emerso che conteneva THC, CBD e HHC».