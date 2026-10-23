Svapo al THC, la nuova moda tra i giovani: «Ecco come ce le procuriamo»
Gli studenti raccontano la diffusione delle Baller-Liquids, sigarette elettroniche contenenti cannabinoidi sintetici. A Zurigo e San Gallo la polizia ha finora rilevato solo casi isolati.
Gli studenti raccontano la diffusione delle Baller-Liquids, sigarette elettroniche contenenti cannabinoidi sintetici. A Zurigo e San Gallo la polizia ha finora rilevato solo casi isolati.
ZURIGO - In Francia e in Germania sono sempre più diffuse e ora sono approdate anche in Svizzera. Stiamo parlando delle Baller-Liquids, ossia di liquidi contenenti cannabinoidi sintetici, da fumare attraverso le sigarette elettroniche. E mentre la polizia di Zurigo e San Gallo ha finora registrato solo singoli casi, tra gli studenti c’è già chi sa dove trovarle.
«Sì, se ne parla molto», racconta a 20 Minuten uno studente di una scuola professionale zurighese. Lui, però, non le ha mai viste né fumate. Un suo compagno ha invece già provato una sigaretta elettronica di questo tipo: «L’ho fumata qualche tempo fa. Un amico mi ha passato la sua vape, che conteneva THC. L’effetto è arrivato rapidamente e si è fatto sentire parecchio. Quello che viene descritto dai media tedeschi corrisponde abbastanza alla realtà».
Non è l'unica testimonianza. Marc, per esempio, si trovava a Rodi quando ha provato un prodotto sulla cui confezione compariva la scritta «for relaxation», ovvero «per rilassarsi». «Un amico e io abbiamo fatto tre tiri ciascuno, pensando che non sarebbe successo nulla. All'improvviso abbiamo iniziato a sudare come matti, avevamo il cuore che batteva all'impazzata e ci sentivamo nauseati», racconta.
Sulla confezione erano indicate soltanto diverse erbe. Una volta rientrato in Svizzera, Marc ha portato la sigaretta elettronica a un servizio di drug checking per farla analizzare. «È emerso che conteneva THC, CBD e HHC».
Uno sballo intenso e non mancano i rischi per la salute
Le Baller-Liquids sono conosciute anche con i nomi di Görke, Zombie-Liquids o Knaller-Liquids e si presentano in diversi colori. Il loro effetto può essere intenso e rapido. In un video-documentario, Der Spiegel spiega che le sostanze raggiungono velocemente il cervello attraverso i polmoni, provocando uno sballo che può durare dai 15 ai 30 minuti.
Tra i possibili effetti collaterali vengono indicati tachicardia, vomito, attacchi di panico e collasso circolatorio, che in alcuni casi può essere mortale. La breve durata degli effetti può inoltre spingere i consumatori ad assumere nuovamente la sostanza, aumentando il rischio di dipendenza.
Anche Franco, 18 anni, di Winterthur, e Samantha, 20 anni, di Zurigo, hanno già provato questi prodotti. Samantha li conosce con il nome di «Wax-Pens» e racconta di averne fumato uno a Barcellona. Secondo lei, anche quelli disponibili in Svizzera potrebbero essere importati dall'estero.
Ma come ci si procura queste sigarette elettroniche?
Franco non ha dubbi: «Si trovano facilmente dallo spacciatore. Quello da cui si comprerebbe anche l'erba». La sua esperienza, tuttavia, non corrisponde del tutto alle descrizioni degli effetti più intensi. «Non mi sembrano così forti come vengono descritte. L'effetto arriva più lentamente e non si manifesta già al primo tiro».
Il giovane aggiunge di non aver visto finora in Svizzera tutte le varietà di colori e gusti disponibili altrove. «Questi liquidi si trovano tranquillamente anche da noi, ma hanno un odore più simile a quello dell'erba rancida».
Samantha precisa infine che per avvertire gli effetti bisogna inspirare profondamente. Un gesto che, racconta, può provocare anche una tosse intensa.