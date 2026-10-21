Un taglio che fa rumore: addio all'albero di via Besso

La vicenda riporta alla memoria il novembre del 2020, quando Besso Pulita consegnò nelle mani dell'allora sindaco di Lugano, Marco Borradori, le 1826 firme della petizione «Salviamo i giardinetti di Besso». Grazie alla mobilitazione popolare, le autorità riuscirono a salvare e trapiantare quasi tutte le piante storiche, tra cui magnolie, azalee e un ginkgo, trasferendole nel vicino Parco di via Lucerna e nell'area degli ex posteggi Pestalozzi. «Tutte piante che nel frattempo sono morte e non sono riuscite a sopravvivere al trasferimento», aggiunge Cancelli.

Un taglio dunque inevitabile secondo il Cantone, per permettere al cantiere di poter operare. Un albero che non poteva essere trasferito in un'altra sede. Tuttavia il Cantone ci tiene a tranquillizzare gli animi più ecologisti e gli appassionati dal pollice verde: «L’albero si trovava esattamente nell’area in cui verrà realizzato il prolungamento del sottopasso pedonale di Besso, una delle opere del cantiere di riqualifica del nodo di Besso (progetto CoBe). La sua rimozione era quindi inevitabile ed era prevista fin dall’inizio nel progetto e nel relativo rapporto d’impatto ambientale. L’albero verrà sostituito: a fine lavori è prevista la messa a dimora di una nuova alberatura nella stessa zona, come si può vedere anche nella visualizzazione del progetto già pubblicata. Il progetto prevede inoltre nuove aiuole verdi nel comparto».