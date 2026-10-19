VALLESE / ITALIA
Chiude il passo del Gran San Bernardo
Il collegamento tra Italia e Svizzera sarà garantito unicamente dal traforo fino alla riapertura estiva.
IMAGO / Panthermedia
Fonte Ats Ans
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Chiude il passo del Gran San Bernardo
Il collegamento tra Italia e Svizzera sarà garantito unicamente dal traforo fino alla riapertura estiva.
Chiude il passo del Gran San Bernardo
Il collegamento tra Italia e Svizzera sarà garantito unicamente dal traforo fino alla riapertura estiva.
AOSTA - La chiusura invernale del passo del Gran San Bernardo avverrà quest'anno a partire dalle 12:00 di oggi, come consueto per il passo che raggiunge il suo apice a circa 2400 metri sul livello del mare. Lo hanno indicato stamane le autorità italiane.
La riapertura è prevista a giugno del prossimo anno. Dal distretto vallesano di Val d'Entremont, l'Italia è ora quindi raggiungibile solo tramite il traforo del Gran San Bernardo. La galleria, lunga quasi 5,8 chilometri, è stata inaugurata nel 1964.
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