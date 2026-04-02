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Il Reno senza più acqua: allarme rosso per l'economia svizzera

Il drastico calo del livello del Reno sta avendo ripercussioni sull'economia: a rischio i trasporti, e aumentano i costi energetici

La Romantica Chamber Series: Swanlake & Sunset

Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica

Musica - Luganese Oggi Ven. 07 | 19.15
Sguardi in dialogo

Casa anziani Malcantonese

Arte - Luganese Oggi Ven. 07 | 10.00
Corpi in prestito

Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio Maggio

Arte - Luganese Oggi Ven. 07
The Vad Vuc e Antani Project

Capannone feste

Musica - Leventina Oggi Ven. 07 | 21.00
Meride ritmo

Paese

Musica - Mendrisiotto Oggi Ven. 07 | 19.00
La scoperta scientifica della montagna

Stazione Ffs

Conferenze - Leventina Oggi Ven. 07 | 18.00
La grinta

Teatro Dimitri

Teatro - Locarnese Oggi Ven. 07 | 20.00
Mona Caron - La resilienza della vita

Museo Centovalli e Pedemonte

Musei - Locarnese Oggi Ven. 07
Uomo e ambiente - Il distruttore

Monumento San Giovanni Battista

Arte - Bellinzonese Oggi Ven. 07 | 20.00
Dialoghi nel tempo. Opere dalla collezione

MASI Lugano, sede Palazzo Reali

Arte - Luganese Oggi Ven. 07 | 10.00
Aperitivi in musica

Piazza Sant'Antonio

Musica - Locarnese Oggi Ven. 07 | 19.30
Invaso dalla luce, non é più azzurro

La Bottega di Gandria

Musica - Luganese Oggi Ven. 07 | 19.00
Eco. Il richiamo della montagna

Passo San Gottardo

Musei - Leventina Oggi Ven. 07 | 09.00
Becaària – Un’estate ticinese

Pasticceria Marnin

Arte - Locarnese Oggi Ven. 07
Esposizione

Residenza Rivabella

Arte - Luganese Oggi Ven. 07 | 11.00
Nel respiro degli oceani - Luca Vaime

Libreria Il rifugio letterario

Arte - Luganese Oggi Ven. 07 | 09.00
Andrea Todisco. Intersezioni

Parco Balli

Arte - Locarnese Oggi Ven. 07
Samba Fest 2026 – Il Brasile nel cuore di Lugano

Parco Ciani

Musica - Luganese Oggi Ven. 07 | 17.00
Stratigrafie - Felicita Bianchi Duyne

Museo Centovalli e Pedemonte

Musei - Locarnese Oggi Ven. 07 | 18.00
Locarno Film Festival

Piazza Grande

Cinema - Locarnese Oggi Ven. 07
Quando delle opere d'arte rimangono solo le foto

Canvetto luganese

Arte - Luganese Oggi Ven. 07 | 07.30
La pelle della biscia

Spazio Elle

Appuntamenti - Locarnese Oggi Ven. 07 | 18.00
Umberto Boccioni

Museo d’arte della Svizzera italiana

Musei - Luganese Oggi Ven. 07 | 11.00
Latin music night

Fiore di pietra

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Bertille Bak. Voci dalla terra

Museo Vincenzo Vela

Musei - Mendrisiotto Oggi Ven. 07 | 10.00
Ivo Soldini - Progetto Castel Grande

Castel Grande

Arte - Bellinzonese Oggi Ven. 07
Radici - mostra temporanea

Palazzo dei Landfogti

Musei - Valle di Blenio Oggi Ven. 07 | 14.00
Autoritratti dalla collezione 1928–2021

Museo d'arte della Svizzera italiana

Arte - Luganese Oggi Ven. 07 | 10.00
Carlo Agostino Meletta - pittore

Museo Onsernonese

Musei - Locarnese Oggi Ven. 07
Isa Hesse-Rabinovitch!

Museo Hermann Hesse

Arte - Luganese Oggi Ven. 07 | 10.30
Jean-Frédéric Schnyder

Masi, sede LAC

Arte - Luganese Oggi Ven. 07
Nostalgia del Sud

Museo Castello San Materno

Arte - Locarnese Oggi Ven. 07
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Uffici Capifid Sa

Arte - Mendrisiotto Oggi Ven. 07 | 08.00
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Fra Roberto tra le mura

Sasso Corbaro

Arte - Bellinzonese Oggi Ven. 07
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