Due alpinisti dispersi nel 1992 identificati grazie al DNA

I corpi sono stati recuperati e trasportati all'Istituto di medicina legale dell'ospedale di Sion, per l'identificazione. Il confronto diretto dei profili genetici ha permesso poi di stabilire che si trattava dei due alpinisti, che al momento della scomparsa avevano 39 e 41 anni.

Con il progressivo arretramento dei ghiacciai, osservano le autorità nella nota, può accadere che vengano alla luce resti di persone scomparse in montagna anche diversi decenni prima. La polizia cantonale tiene un elenco delle persone scomparse in alta montagna o in corsi e specchi d'acqua dal 1925.