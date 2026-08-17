Annegamento in piscina: morta una 64enne
La tragedia è avvenuta nel pomeriggio in una residenza di vacanza, avviata un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti
La tragedia è avvenuta nel pomeriggio in una residenza di vacanza, avviata un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti
MAGLIASO - Tragedia nel Luganese nel pomeriggio di oggi, 17 agosto: una donna di 64 anni ha perso la vita per annegamento in una piscina privata a Magliaso, in via Bosconi.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, l’allarme è scattato poco prima delle 15 presso una residenza di vacanza. La vittima, una cittadina svizzera residente nel Canton Zurigo, è stata trovata priva di sensi in acqua. Alcuni bagnanti presenti hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei soccorritori.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia Malcantone Ovest e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno proseguito i tentativi di rianimazione. Nonostante gli sforzi, la donna è deceduta sul posto.
Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia, che ha avviato un’inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti.
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