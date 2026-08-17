Annegamento in piscina: morta una 64enne

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia Malcantone Ovest e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno proseguito i tentativi di rianimazione. Nonostante gli sforzi, la donna è deceduta sul posto.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia, che ha avviato un’inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti.