Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

La spiegazione sta nelle scorte, tornate a crescere. A fine maggio, riporta la rivista Beobachter, nei magazzini frigoriferi svizzeri erano stoccate 7.903 tonnellate di burro, il 25% in più rispetto allo scorso anno. Per smaltire parte dell’eccedenza, 3.244 tonnellate sono state esportate tra gennaio e maggio.

Di queste quasi 900 sono state destinate alla Cina. Quantità superiori alle 100 tonnellate sono invece finite, sotto forma di blocchi congelati da 25 chili, in Egitto, Marocco, Paesi Bassi, Libano, Arabia Saudita, Spagna e Francia. Una parte più contenuta è stata acquistata dall’Oman.