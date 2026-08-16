Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Tra il 2014 e il 2023 la crescita reale dei salari è stata solo dello 0,2% all'anno. I dati attuali sono del tutto apprezzabili, tenuto conto degli oneri legati ai dazi doganali statunitensi o alla guerra in Iran, ha precisato alla NZZ il capo economista del KOF Michael Siegenthaler.

Il sondaggio mostra tuttavia che le imprese si aspettano un'inflazione nettamente superiore alle previsioni del KOF, ovvero dell’1,1%. In tal caso, la crescita salariale verrebbe praticamente azzerato.