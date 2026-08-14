Una giovane golfista è morta dopo un'operazione d'urgenza
Il mondo del golf è in lutto dopo la scomparsa di Jessica Bang. L'australiana si è accasciata all'inizio di agosto, mentre stava preparandosi a una competizione in Thailandia
Il mondo del golf è in lutto dopo la scomparsa di Jessica Bang. L'australiana si è accasciata all'inizio di agosto, mentre stava preparandosi a una competizione in Thailandia
BANGKOK - La golfista australiana Jessica Bang è deceduta all'età di 18 anni. La promessa si è accasciata il 1. agosto scorso, mentre si stava preparando per un torneo in Thailandia. Dopo il malore è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Bangkok, dove ha subito un intervento chirurgico d'urgenza al cervello. Tutto ciò non è tuttavia bastato per salvarle la vita: mai ripresa conoscenza, la giovane è infatti deceduta in ospedale.
«Tutti i pensieri e le preghiere del WPGA Tour d'Australasia e di tutta la comunità golfistica australiana sono rivolti alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato Jessica in questo momento incredibilmente difficile», ha scritto il WPGA sui social network.
Jessica Bang giocava nel circuito professionistico australiano di golf dalla fine dello scorso anno. Lo scorso febbraio, ha vinto un torneo di qualificazione nel Nuovo Galles del Sud, in occasione della sua quinta partecipazione a una kermesse professionistica. «Jessica era una giovane golfista dal talento eccezionale, che ha lasciato il segno nonostante il suo breve passaggio sul circuito», ha aggiunto il comunicato dell'ente.