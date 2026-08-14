Una giovane golfista è morta dopo un'operazione d'urgenza

«Tutti i pensieri e le preghiere del WPGA Tour d'Australasia e di tutta la comunità golfistica australiana sono rivolti alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato Jessica in questo momento incredibilmente difficile», ha scritto il WPGA sui social network.

Jessica Bang giocava nel circuito professionistico australiano di golf dalla fine dello scorso anno. Lo scorso febbraio, ha vinto un torneo di qualificazione nel Nuovo Galles del Sud, in occasione della sua quinta partecipazione a una kermesse professionistica. «Jessica era una giovane golfista dal talento eccezionale, che ha lasciato il segno nonostante il suo breve passaggio sul circuito», ha aggiunto il comunicato dell'ente.