Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla

In risposta a un'interrogazione del consigliere nazionale Simone Gianini (PLR/TI), il governo ─ che si basa sul rapporto del Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI) e delle informazioni di cui dispone diffuse dai media in merito alla perizia citata da Gianini ─ sostiene che le anomalie evidenziate nel centro d'esercizio non consentivano di capire a cosa fossero dovute; inoltre, il poco tempo a disposizione non avrebbe permesso di chiarire ipotesi e possibili interpretazioni e di intervenire.