Iniziano i lavori per la nuova mobilità del Comparto del Piazzale ex Scuole
L’intervento punta a una riorganizzazione della viabilità per accogliere il tram-treno entro il 2027. Ecco come funzionerà.
LUGANO - La Città di Lugano ha annunciato che il 17 agosto inizieranno i lavori per preparare la nuova viabilità nella zona Piazzale Ex Scuole.
Gli interventi, commissionati anche da altri enti e società, si concentreranno nell’area tra la Pensilina Botta e Corso Pestalozzi, che avrà un ruolo centrale nella futura mobilità pubblica con l’arrivo del nuovo tram-treno.
Il progetto, spiega la Città, è suddiviso in due fasi. Nella prima fase «saranno realizzati i punti di interscambio temporanei destinati alle diverse linee del trasporto pubblico che, a partire dal 12 dicembre 2027 e per circa tre anni, sostituiranno l’attuale Terminal Bus della Pensilina Botta».
Gli interventi comprenderanno gli adattamenti puntuali necessari a garantire il passaggio degli autobus, l’adeguamento degli impianti semaforici e della segnaletica esistente, nonché la posa di nuove pensiline e l’installazione della nuova segnaletica verticale e orizzontale.
La seconda, invece, comporterà l’effettiva entrata in vigore del nuovo assetto viario e del trasporto pubblico a partire dal 12 dicembre 2027: «da quel momento, i cinque nodi di interscambio, dislocati nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, entreranno in funzione e le linee del trasporto pubblico, pur rimanendo regolarmente in esercizio, saranno riorganizzate attorno ai nuovi punti di attestamento».
Al fine di limitare il più possibile i disagi ai cittadini e agli altri utenti, la Città di Lugano ha deciso di coordinare gli interventi tra gli enti e le società coinvolte all’interno di un’unica pianificazione, concentrando in un solo periodo le principali modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico.