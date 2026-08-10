Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo

L'uomo ─ un 75enne, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese ─ è stato soccorso sul posto da Polizia cantonale e Rega ed è stato in seguito trasportato in elicottero all'ospedale. Secondo i medici, si legge nel comunicato di polizia, lo sventurato ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.