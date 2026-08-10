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Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo
L'infortunio è avvenuto domenica pomeriggio sui monti di Promesciallo. L'uomo, un 75enne del Locarnese, è stato trasportato in ospedale in elicottero
Davide Giordano / tio
Fonte Polizia cantonale
Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo
L'infortunio è avvenuto domenica pomeriggio sui monti di Promesciallo. L'uomo, un 75enne del Locarnese, è stato trasportato in ospedale in elicottero
CANTONE - Un infortunio in montagna è avvenuto poco dopo le 17 di ieri, domenica, sui monti di Promesciallo (in territorio di Prugiasco). Come riferisce la polizia cantonale, un cercatore di funghi è rimasto vittima di una caduta di circa 50 metri da una parete di roccia.
L'uomo ─ un 75enne, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese ─ è stato soccorso sul posto da Polizia cantonale e Rega ed è stato in seguito trasportato in elicottero all'ospedale. Secondo i medici, si legge nel comunicato di polizia, lo sventurato ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.
Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.
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