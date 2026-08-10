L'apicoltrice ticinese... allergica alle api

«Da bambina preparavo i vasetti. Oggi ho in mano tutto»

«È iniziato tutto nel 1917 dal mio bisnonno», spiega. «Io mi sono formata come disegnatrice edile, ma da qualche anno ho deciso di dedicarmi totalmente all’apicoltura…ci tenevo a portare avanti questa tradizione che per me è diventata anche una passione. Io vado fuori nella natura, controllo le mie arnie e sono tranquilla, mi dà una pace interiore».

E l’interesse è nato quando era ancora una bambina. «Mi ha sempre affascinato», ci spiega Rosy. «Quando ero piccola vedevo mio papà andare dalle api e smielare da solo. Così ho iniziato a preparare qualche vasetto e a mettere etichette con mia mamma e mio fratello. Poi con il tempo, quando il papà ha detto che voleva mollare un po', ho iniziato ad aiutarlo su più fronti. E alla fine ho scelto di prendere in mano tutto».