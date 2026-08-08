Un caldo sbriciola-record

Con tutta probabilità l'estate 2026 sarà una di quelle che finiranno negli annali di meteorologia, aggiungono da Locarno Monti. «Ma di questo faremo un bilancio a settembre, quando avremo il quadro completo». Per il momento, l'Ufficio federale ha fornito una lista dei nuovi primati nelle serie storiche di numerose stazioni meteorologiche del Ticino e del Grigioni italiano, con diversi valori entrati nella top ten dei rispettivi archivi. Vediamo quali.

6 agosto da primato

A Lugano, il 6 agosto 2026 si è distinto con una temperatura media di 28.7 °C, risultando il giorno più caldo di agosto dall’inizio delle misure nel 1864 e il secondo più caldo in assoluto. Nella stessa giornata sono stati registrati anche una massima di 35 °C, seconda più elevata per il mese di agosto, e una minima di 23.5 °C, anch’essa seconda più alta per agosto.