Un caldo sbriciola-record
Ne vengono abbattuti così tanti che MeteoSvizzera ha smesso di comunicarli puntualmente. Ecco un elenco piuttosto impressionante riguardante il 6 agosto
LOCARNO MONTI - Questa estate rovente che sembra non finire mai, con ondate di canicola una in seguito all'altra, sta mandando in soffitta un gran numero di primati per le temperature più alte.
«C'è chi ci chiede perché in questi giorni siamo piuttosto restii a pubblicare i record di temperatura» scrivono sui social i previsori di MeteoSvizzera. «La ragione è semplice: i valori che entrano nella top ten delle serie storiche sono ormai così numerosi che parlare ogni giorno di un nuovo record rischierebbe di diventare quasi la normalità».
Con tutta probabilità l'estate 2026 sarà una di quelle che finiranno negli annali di meteorologia, aggiungono da Locarno Monti. «Ma di questo faremo un bilancio a settembre, quando avremo il quadro completo». Per il momento, l'Ufficio federale ha fornito una lista dei nuovi primati nelle serie storiche di numerose stazioni meteorologiche del Ticino e del Grigioni italiano, con diversi valori entrati nella top ten dei rispettivi archivi. Vediamo quali.
6 agosto da primato
A Lugano, il 6 agosto 2026 si è distinto con una temperatura media di 28.7 °C, risultando il giorno più caldo di agosto dall’inizio delle misure nel 1864 e il secondo più caldo in assoluto. Nella stessa giornata sono stati registrati anche una massima di 35 °C, seconda più elevata per il mese di agosto, e una minima di 23.5 °C, anch’essa seconda più alta per agosto.
Valori estremi anche a Locarno / Monti, dove la temperatura media di 29.8 °C colloca il 6 agosto al secondo posto sia in assoluto sia per il mese di agosto dall’inizio delle misure nel 1882. La stazione ha inoltre registrato una massima di 36.5 °C, seconda per agosto e quinta in assoluto, e una minima di 24 °C, seconda per agosto e sesta in assoluto.
A Magadino / Cadenazzo, la temperatura media di 28.6 °C ha segnato il giorno più caldo di agosto dall’inizio delle misure nel 1959 e il secondo in assoluto. La massima di 35.7 °C rappresenta la seconda più elevata per agosto e la quinta in assoluto, mentre la minima di 20.4 °C si colloca tra le più alte registrate per il mese.
Nel resto del territorio, i dati confermano l’eccezionalità dell’evento. A S. Bernardino, la minima di 16.1 °C è risultata la più elevata dall’inizio delle misure nel 1968, sia in generale sia per il mese di agosto. A Acquarossa / Comprovasco, la minima di 20.2 °C è la più alta per agosto e la sesta in assoluto, mentre la temperatura media di 26.7 °C posiziona il 6 agosto al secondo posto per il mese e al terzo in assoluto.
A Stabio, la massima di 36.5 °C è la seconda più elevata sia in assoluto sia per agosto, mentre la temperatura media di 27.4 °C colloca la giornata al secondo posto per agosto e al decimo in assoluto. A Grono, i 36.4 °C rappresentano la terza massima per agosto e la quarta in assoluto, con una temperatura media di 27.4 °C tra le più elevate registrate.
Anche altre località hanno fatto segnare valori rilevanti: a Piotta la minima di 17.3 °C è la quarta più alta per agosto; a Cimetta, tra il 5 e il 6 agosto, sono state registrate temperature medie tra le più elevate nelle serie storiche, rispettivamente al sesto e ottavo posto per il 5 agosto e al decimo per il 6 agosto.