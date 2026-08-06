Tentato furto con scasso: arrestati in due

L'intervento è avvenuto nell'ambito di un dispositivo di ricerca coordinato dalla Polizia cantonale, con la collaborazione dei funzionari dell'UDSC. Durante le perquisizioni all'interno dell'auto sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso.

Al dispositivo hanno preso parte anche le polizie comunali della Città di Bellinzona, di Torre di Redde e del Vedeggio. Le ipotesi di reato nei confronti dei due arrestati sono di tentato furto con scasso commesso in banda e per mestiere, danneggiamento e violazione di domicilio.