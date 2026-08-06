Tentato furto con scasso: arrestati in due
Un 29enne e un 34enne residenti in Italia sono stati fermati a Rivera dopo il colpo fallito a Ponte Capriasca. In auto avevano attrezzi da scasso.
LUGANO - Negli scorsi giorni un 29enne cittadino messicano e un 34enne cittadino italiano, entrambi residenti in Italia, sono finiti in manette. Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
L'arresto è scattato a seguito degli accertamenti avviati dopo la segnalazione di un tentato furto con scasso avvenuto il 31 luglio in un'abitazione di Ponte Capriasca. I due uomini sono stati fermati poco dopo i fatti a Rivera, mentre si trovavano a bordo di un veicolo con targhe italiane.
L'intervento è avvenuto nell'ambito di un dispositivo di ricerca coordinato dalla Polizia cantonale, con la collaborazione dei funzionari dell'UDSC. Durante le perquisizioni all'interno dell'auto sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso.
Al dispositivo hanno preso parte anche le polizie comunali della Città di Bellinzona, di Torre di Redde e del Vedeggio. Le ipotesi di reato nei confronti dei due arrestati sono di tentato furto con scasso commesso in banda e per mestiere, danneggiamento e violazione di domicilio.
Il 29enne deve inoltre rispondere di infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.
Gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità dei due uomini in altri furti avvenuti sul territorio cantonale e nazionale.