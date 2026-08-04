Lavizzara
Precipita per 30 metri, escursionista in fin di vita
L'incidente è avvenuto lunedì, sul sentiero tra Fusio e Mogno.
TiPress
Fonte Polizia cantonale
Precipita per 30 metri, escursionista in fin di vita
L'incidente è avvenuto lunedì, sul sentiero tra Fusio e Mogno.
LAVIZZARA - Rischia la vita il protagonista di un infortunio verificatosi il 3 agosto, poco dopo le 16, sul sentiero tra Fusio e Mogno, in Vallemaggia.
Stando a una prima ricostruzione fornita dalla Polizia e per cause che l'inchiesta dovrà chiarire, un escursionista di 67 anni residente in Germania è precipitato per circa 30 metri.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.
Secondo una prima valutazione medica, il 67enne ha riportato ferite gravissime ed è in fin di vita.
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