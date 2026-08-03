«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!
Benjamin Mendy ha messo all’asta la sua riproduzione personale della Coppa del Mondo 2018. L’ex giocatore dello Zurigo risponde alle critiche su Snapchat.
PARIGI - Il più grande trionfo di Benjamin Mendy è finito all’asta. L’ex giocatore dello Zurigo ha venduto la sua riproduzione personale della Coppa del Mondo 2018. Su Snapchat, il 32enne si è rivolto ai suoi critici con una storia.
Per l’equivalente di 50'000 franchi, il trofeo del campione del mondo francese cambia proprietario. A quanto pare, insieme all’oggetto è stato fornito anche un certificato redatto da Mendy – per attestare l’autenticità dell’oggetto.
«Mi appartiene»
Il motivo del cambio di proprietario? La coppa occupava troppo spazio nell’armadio. La replica è stata messa all’asta dalla casa d’aste statunitense Goldin. Tuttavia, il ricordo non era perfetto: alla base si trovava una crepa.
Il terzino sinistro non accetta critiche per questa vendita insolita. «È la mia coppa o la vostra coppa?», ribatte Mendy su Snapchat. «Mi appartiene. Faccio quello che voglio».
Ma la Coppa del Mondo non sembra essere stata l’ultima occasione per i fan di accaparrarsi un ricordo di Mendy: poco dopo la sua giustificazione, il francese ha mostrato altri trofei annunciando che presto venderà anche altro.