Agosto, radar mio non ti conosco
Pubblicato l'elenco dei controlli della velocità dal 3 al 9 agosto
BELLINZONA - I radar non vanno mai in vacanza, come gli utenti delle strade ticinesi sanno benissimo. Puntuale come ogni settimana, la Polizia cantonale ticinese ha pubblicato l'elenco dei controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Blenio
Polizia cantonale: Comprovasco
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali: Bellinzona - Cadenazzo - Giubiasco - Castione - Arbedo
Distretto di Locarno
Polizie comunali: Locarno - Ascona - Golino - Losone
Distretto di Lugano
Polizie comunali: Rovio - Ponte Cremenaga - Massagno - Magliaso - Caslano - Savosa - Bioggio - Agno - Bedano - Bironico - Camignolo - Origlio - Vezia
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali: Stabio - Novazzano - Balerna
Controlli della velocità semi-stazionari
Ambrì - Pojana - Melide
Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Si evidenzia pure che viene comunque data alla sola Polizia cantonale la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.