Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»
Serrande abbassate e lavori di sgombero presso la filiale luganese del noto marchio fiorentino situato al numero 2. L'annuncio diramato ai clienti iscritti alla mailing list.
Serrande abbassate e lavori di sgombero presso la filiale luganese del noto marchio fiorentino situato al numero 2. L'annuncio diramato ai clienti iscritti alla mailing list.
LUGANO - Dopo quella di Bally a fine maggio, anche un’altra boutique di lusso chiude i battenti in via Nassa.
Si tratta di Gucci che, come si è appreso, ha cessato definitivamente l’attività del suo punto vendita. Le serrande sono abbassate e, all'interno, sono in corso i lavori di smantellamento.
Ad annunciare qualche giorno fa la chiusura del negozio, peraltro situato in via Nassa 2 a fianco della fu-Bally, era stato lo stesso marchio italiano nella sua mailing list ai clienti, che riportava l'abbassamento delle serrande «entro fine luglio».
Anche sulla pagina Google del punto vendita, lo stesso risulta “chiuso definitivamente”.
Contattata da tio.ch, l’Associazione Via Nassa commenta definendo la stessa «una morte annunciata». Già da tempo, infatti, il colosso italiano della moda aveva fatto intendere le sue intenzioni riguardo alla sede luganese.
A maggio 2025, Gucci aveva smantellato un altro suo noto punto vendita in Ticino, si trattava del suo outlet presso il Fox Town di Mendrisio.
A fine marzo 2026, invece, anche il pregiato marchio di orologi e gioielli Gübelin aveva chiuso la sua boutique in Via Nassa 27 invitando i clienti «a visitare gli altri nostri negozi svizzeri a Zurigo, Lucerna, St. Moritz e Ginevra».