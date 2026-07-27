Incidente appena dopo il Ponte Diga e il traffico va in tilt (non solo sulla A2)
Il sinistro sta avendo pesanti ripercussioni sulla circolazione in direzione sud: con forti ritardi. Auto in panne sul Ceneri. Viabilità intasata anche in città a Lugano.
Il sinistro sta avendo pesanti ripercussioni sulla circolazione in direzione sud: con forti ritardi. Auto in panne sul Ceneri. Viabilità intasata anche in città a Lugano.
BISSONE - Un incidente è avvenuto intorno alle 14.30 sull'autostrada A2 in direzione sud, nel tratto compreso tra il tunnel del San Salvatore e la galleria di San Nicolao.
Stando alle informazioni giunte in redazione, sarebbero rimasti coinvolti due veicoli; non sono note le condizioni di salute degli occupanti.
Pesanti e praticamente immediate invece le ripercussioni sul traffico: complice l'accensione dei semafori al San Salvatore, si è formato un serpentone di veicoli che supera l'uscita di Lugano-Sud e arriva al momento all'altezza del Ceneri dove una seconda auto in avaria sta complicando ulteriormente le cose.
Pessime notizie, quindi, per chi arriva d'Oltralpe e ha già passato un paio d'ore in coda al portale urano del San Gottardo, dove al momento sono 13 i chilometri di coda.
Ma il traffico non sta intasando solamente l'autostrada: pesanti i disagi sugli assi locali, dal Sopraceneri (piana fra Sant'Antonino e Cadenazzo), Luganese (Manno-Bioggio, area cittadina di Lugano, Sorengo compresa).