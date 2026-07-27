Incidente appena dopo il Ponte Diga e il traffico va in tilt (non solo sulla A2)

Pesanti e praticamente immediate invece le ripercussioni sul traffico: complice l'accensione dei semafori al San Salvatore, si è formato un serpentone di veicoli che supera l'uscita di Lugano-Sud e arriva al momento all'altezza del Ceneri dove una seconda auto in avaria sta complicando ulteriormente le cose.

Pessime notizie, quindi, per chi arriva d'Oltralpe e ha già passato un paio d'ore in coda al portale urano del San Gottardo, dove al momento sono 13 i chilometri di coda.