Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia

QUINTO - Sono trascorsi esattamente dieci anni dalla tragedia di Quinto. Era il primo pomeriggio del 26 luglio 2016 quando, sulla carreggiata nord dell’A2, una famiglia residente in Germania perse la vita in un incidente devastante. Nell’autovettura, schiacciata tra due camion, viaggiavano quattro persone: madre e padre, entrambi di 43 anni, e le loro due figlie di 12 e 8 anni. Nessuno di loro ebbe scampo.