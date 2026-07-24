L'autista dell'autobus fa le flessioni in mezzo alla strada... per solidarietà?

La vicenda, riferiscono i colleghi di 20 Minuten, richiama il caso del conducente di autobus musulmano che a Stäfa, sempre nel canton Zurigo, ha srotolato un tappeto da preghiera davanti al suo autobus e si è inginocchiato in strada. L'azienda del trasporto pubblico di Zurigo e dell'Oberland (VZO) ha chiesto gentilmente al conducente di pregare in modo più discreto, magari nella sala adibita alla pausa del deposito degli autobus. La preghiera è stata equiparata a una «attività personale» e, come tale, dovrebbe essere svolta in locali adeguati nel caso in cui possa essere «particolarmente visibile negli spazi pubblici».

Si è trattato forse di un gesto di solidarietà fra colleghi? Al momento non c'è la certezza per affermarlo. Il testimone oculare che ha assistito alle flessioni - e ha poi inviato il video a 20 Minuten - ha spiegato ai colleghi svizzero-tedeschi che potesse trattarsi dello stesso autista. «Poi ha iniziato a fare le flessioni». Secondo l'azienda del trasporto pubblico di Zurigo (VBZ) non c'è alcuna connessione tra i due episodi. «Siamo a conoscenza dell'incidente di Stäfa, ma non vediamo alcun collegamento. Se un autista di autobus usa il tempo di inattività per fare flessioni e mantenersi in forma, questo è generalmente consentito».