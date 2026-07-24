L'autista dell'autobus fa le flessioni in mezzo alla strada... per solidarietà?
Un scena singolare, quella immortalata da un passante a Dietikon (ZH), che richiama un altro caso, che ha avuto come protagonista un collega dell'uomo
DIETIKON - È un momento davvero curioso, quello immortalato da un lettore-reporter di 20 Minuten a Dietikon, nel canton Zurigo. Il breve filmato mostra infatti un conducente di autobus che, nella pausa tra una corsa e l'altra, approfitta per fare delle flessioni.
Un modo come un altro per tenersi in forma, specialmente se si fa un lavoro piuttosto sedentario. La singolarità dell'allenamento sta nell'effettuarlo nel bel mezzo della strada, proprio di fronte al mezzo pubblico della linea 325, che collega la stazione ferroviaria della città zurighese con la località di Weinberg. Il conducente mostra peraltro di essere piuttosto allenato, facendo parecchie ripetizioni senza apparente sforzo.
La vicenda, riferiscono i colleghi di 20 Minuten, richiama il caso del conducente di autobus musulmano che a Stäfa, sempre nel canton Zurigo, ha srotolato un tappeto da preghiera davanti al suo autobus e si è inginocchiato in strada. L'azienda del trasporto pubblico di Zurigo e dell'Oberland (VZO) ha chiesto gentilmente al conducente di pregare in modo più discreto, magari nella sala adibita alla pausa del deposito degli autobus. La preghiera è stata equiparata a una «attività personale» e, come tale, dovrebbe essere svolta in locali adeguati nel caso in cui possa essere «particolarmente visibile negli spazi pubblici».
Si è trattato forse di un gesto di solidarietà fra colleghi? Al momento non c'è la certezza per affermarlo. Il testimone oculare che ha assistito alle flessioni - e ha poi inviato il video a 20 Minuten - ha spiegato ai colleghi svizzero-tedeschi che potesse trattarsi dello stesso autista. «Poi ha iniziato a fare le flessioni». Secondo l'azienda del trasporto pubblico di Zurigo (VBZ) non c'è alcuna connessione tra i due episodi. «Siamo a conoscenza dell'incidente di Stäfa, ma non vediamo alcun collegamento. Se un autista di autobus usa il tempo di inattività per fare flessioni e mantenersi in forma, questo è generalmente consentito».
I colleghi del conducente di Dietikon sono a conoscenza della sua passione per il fitness: «Lo fa di tanto in tanto», spiegano.