Mondiale a 64 ma l'Europa non conta nulla

Il progetto di una maxi Coppa del mondo fa tuttavia a pugni con la storia del pallone. Che tutti possano partecipare ha senso ma - pensando all’albo d’oro - ha pure senso che a beneficiare dei posti che si “apriranno” siano le rappresentanti di Europa e Sud America. In fondo il trofeo sempre lì finisce. Asia e Africa, invece, in ventitré edizioni hanno raccolto la miseria di un quarto posto a testa.

«Ho sempre detto che questo Mondiale, allargato, mi è piaciuto molto - ha sottolineato Arno Rossini. Lo confermo. Mi sono divertito soprattutto perché l’aumento delle partecipanti non ha fatto scendere il livello della competizione. La qualità non è per tutti, è vero; le selezioni che non ne avevano sono in ogni caso riuscite a mostrare un’idea solida di calcio. Si sono mostrate tatticamente molto preparate».