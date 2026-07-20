«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»

«È inconcepibile rimanere fermo in colonna 13 minuti al semaforo del Ponte Sordo», ci racconta un lettore leventinese che si è trovato imbottigliato in una coda chilometrica in un orario tutt'altro che sospetto: le 13. «Purtroppo è la triste normalità che affrontiamo ogni giorno durante gli spostamenti o per recarci sul posto di lavoro», si sfoga con tio.ch.

Un malumore, suo, condiviso da molti e che rimbalza di chat in chat sui social e sui servizi di messaggistica. Girano video di code interminabili, auto con targhe estere incolonnate, sorpassi azzardati di moto e anche di autovetture che, colti dall'impazienza, fanno il possibile per accorciare il tempo di percorrenza: «Sono immagini che aumentano il senso di frustrazione che proviamo chi, come noi, rispetta le regole e resta - comunque - in coda. Non è tanto la targa o la provenienza del conducente, ma è una questione di rispetto».