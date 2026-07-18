Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»

«Da quando il salario minimo dipende dalla formazione?»

Un paio di settimane prima della fine dell'impiego, il ragazzo compirà 18 anni. «Quando ho firmato il contratto, ho chiesto se, una volta diventato maggiorenne, fosse previsto un adeguamento al salario minimo. La datrice di lavoro mi ha risposto di no. Mi ha parlato del fatto che non seguo una formazione alberghiera, ma sinceramente non ho capito il motivo. Non ho insistito perché non volevo rischiare il posto di lavoro. Però mi sono domandato: da quando il salario minimo dipende dal tipo di formazione? Da quello che so, dipende dall'età e dal contratto».

Alla domanda se abbia l'impressione che alcuni datori di lavoro si approfittino dei giovani, Simone non nasconde il proprio malumore. «Quando abbiamo parlato dello stipendio mi è stato detto che, all'inizio, rappresentavo più un impegno che un aiuto, perché dovevano formarmi. Posso anche capirlo, ma non serve una laurea per svuotare una lavastoviglie o trasportare casse di alimenti».