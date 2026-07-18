Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»
La testimonianza di un giovanissimo ticinese: «Non serve una laurea per svuotare una lavastoviglie. Inevitabile provare un po' di rabbia»
BELLINZONA - Ha 17 anni, frequenta il liceo e per tutta l'estate lavora in un hotel ticinese.
Lavoro estivo da 10 franchi l'ora
Abbiamo parlato con Simone (nome di fantasia, l'identità è nota alla redazione). Come lui, centinaia di studenti ticinesi, concluso l'anno scolastico, scelgono di lavorare durante l'estate per mettere da parte qualche risparmio. Sebbene il salario minimo cantonale non sia legalmente obbligatorio per gli studenti minorenni impiegati nei lavori estivi, la paga resta molto bassa: dieci franchi l'ora. Una condizione, secondo il Sindacato Indipendente degli studenti e apprendisti (SISA), diffusa tra molti giovani.
«Lo scorso anno, nel settore sanitario, ne guadagnavo quasi la metà», racconta Simone. Assunto inizialmente per occuparsi di una sola mansione, dice di essere diventato ben presto un tuttofare. «In realtà faccio un po' di tutto: lavo i piatti, servo i pranzi, trasporto casse di materiale quando serve. Normalmente dovrei lavorare sette ore al giorno, ma gli orari cambiano spesso».
«Da quando il salario minimo dipende dalla formazione?»
Un paio di settimane prima della fine dell'impiego, il ragazzo compirà 18 anni. «Quando ho firmato il contratto, ho chiesto se, una volta diventato maggiorenne, fosse previsto un adeguamento al salario minimo. La datrice di lavoro mi ha risposto di no. Mi ha parlato del fatto che non seguo una formazione alberghiera, ma sinceramente non ho capito il motivo. Non ho insistito perché non volevo rischiare il posto di lavoro. Però mi sono domandato: da quando il salario minimo dipende dal tipo di formazione? Da quello che so, dipende dall'età e dal contratto».
Alla domanda se abbia l'impressione che alcuni datori di lavoro si approfittino dei giovani, Simone non nasconde il proprio malumore. «Quando abbiamo parlato dello stipendio mi è stato detto che, all'inizio, rappresentavo più un impegno che un aiuto, perché dovevano formarmi. Posso anche capirlo, ma non serve una laurea per svuotare una lavastoviglie o trasportare casse di alimenti».
«Una presa in giro»
Dopo pochi giorni, Simone racconta di aver iniziato a svolgere le proprie mansioni in completa autonomia. «Per questo mi sembra un po' una presa in giro, soprattutto considerando che si tratta di una struttura di alto livello.»
La situazione crea disagio? «Per fortuna è solo un lavoro estivo, ma ogni tanto penso a tutto quello che faccio per dieci franchi l'ora mentre l'hotel incassa cifre molto elevate anche solo per una camera. È inevitabile provare un po' di rabbia».