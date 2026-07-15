Haaland snobba i tifosi e vola in Sicilia
Erling Haaland ha lasciato di nascosto la cerimonia organizzata in onore della nazionale a Oslo: è andato in vacanza
Erling Haaland ha lasciato di nascosto la cerimonia organizzata in onore della nazionale a Oslo: è andato in vacanza
OSLO - Dopo i quarti di finale della Coppa del mondo, la nazionale norvegese è stata accolta con una cerimonia ufficiale al Palazzo Reale di Oslo. Tra i protagonisti del torneo, Erling Haaland ha però fatto discutere per la sua assenza durante la parte della serata dedicata ai tifosi.
Mentre quasi 100'000 persone attendevano la squadra, l’attaccante del Manchester City ha infatti lasciato la capitale. Insieme al compagno Sander Berge, il 25enne è partito a bordo di un jet privato. Alcune immagini lo mostrano mentre esce da un’uscita secondaria del palazzo e sale su un’auto diretta all’aeroporto.
Il bomber del Manchester City è decollato in direzione-Sicilia. L'obiettivo? Arrivare puntuale a Taormina per la sfilata di Dolce & Gabbana. Ambasciatore del marchio, Haaland ha partecipato all’evento insieme alla compagna Isabel Haugseng Johansen.
La sua "fuga" non è passata inosservata in Norvegia. L’ex calciatore Bengt Eriksen ha criticato la scelta alla NRK, affermando che, dopo i sette gol segnati al Mondiale, "questo è stato un autogol". Il selezionatore Stale Solbakken ha però difeso il giocatore, spiegando a TV2 che il rientro della squadra dagli Stati Uniti era stato ritardato di diverse ore e che Haaland aveva impegni non rinviabili.
In Sicilia, il soggiorno del calciatore è proseguito tra appuntamenti mondani e momenti privati. Alcune immagini lo ritraggono su uno yacht con la compagna e il loro bambino, in pieno relax come anche impegnato con il jet ski. Una pausa nel Mediterraneo dopo la delusione per l’eliminazione dal torneo.