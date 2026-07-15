Haaland snobba i tifosi e vola in Sicilia

Il bomber del Manchester City è decollato in direzione-Sicilia. L'obiettivo? Arrivare puntuale a Taormina per la sfilata di Dolce & Gabbana. Ambasciatore del marchio, Haaland ha partecipato all’evento insieme alla compagna Isabel Haugseng Johansen.

La sua "fuga" non è passata inosservata in Norvegia. L’ex calciatore Bengt Eriksen ha criticato la scelta alla NRK, affermando che, dopo i sette gol segnati al Mondiale, "questo è stato un autogol". Il selezionatore Stale Solbakken ha però difeso il giocatore, spiegando a TV2 che il rientro della squadra dagli Stati Uniti era stato ritardato di diverse ore e che Haaland aveva impegni non rinviabili.