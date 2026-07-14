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Temporali e grandine nell'Alto Ticino
Una perturbazione ha attraversato in particolare i distretti di Blenio e Riviera. MeteoSvizzera ha diramato una breve allerta meteo di livello 4
Temporali e grandine nell'Alto Ticino
Lettore Tio.ch
Malvaglia
Temporali e grandine nell'Alto Ticino
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Temporali e grandine nell'Alto Ticino
Una perturbazione ha attraversato in particolare i distretti di Blenio e Riviera. MeteoSvizzera ha diramato una breve allerta meteo di livello 4
Temporali e grandine nell'Alto Ticino
Una perturbazione ha attraversato in particolare i distretti di Blenio e Riviera. MeteoSvizzera ha diramato una breve allerta meteo di livello 4
MALVAGLIA - Forti temporali hanno colpito nella prima serata di martedì alcune zone della Riviera e del distretto di Blenio, come dimostrano alcune foto giunte in redazione che mostrano chicchi di grandine grandi come palline da ping pong.
Per entrambi i distretti, così come per il Moesano, MeteoSvizzera ha diramato un'allerta di livello 4 con scadenza fissata alle 20.40. Parte della perturbazione ha lambito anche il Bellinzonese, dove quasi contestualmente è stata diramata un'allerta di livello 3.
Un'ulteriore linea temporalesca potrebbe attraversare l'Alto Ticino nel corso delle prossime ore.
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