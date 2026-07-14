Corsi di nuoto gratuiti per richiedenti l'asilo. «E in Ticino?»

I firmatari chiedono innanzitutto se anche in Ticino la Croce Rossa o altri enti attivi nell’ambito dell’accoglienza organizzino corsi di nuoto gratuiti per richiedenti l’asilo o persone ammesse provvisoriamente. In caso affermativo, domandano quanti corsi siano stati svolti negli ultimi cinque anni, con quanti partecipanti e con quali obiettivi.

Al centro dell’interrogazione vi è anche il tema dei costi e delle modalità di finanziamento. I deputati vogliono sapere quali siano le fonti di finanziamento di eventuali corsi, se vi sia un coinvolgimento diretto o indiretto del Cantone o di altri enti pubblici e se i docenti o gli istruttori siano retribuiti, nonché da chi e con quali fondi.