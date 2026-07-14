Cantone e Comuni verso una nuova fase di dialogo

L'incontro con i 100 Comuni ticinesi, svoltosi il 10 settembre 2025 a Locarno, ha portato alla firma di una dichiarazione d'intenti tra Governo e Municipi. Tra gli impegni assunti dal Consiglio di Stato figurava la riforma della Piattaforma Cantone-Comuni, da sviluppare attraverso un percorso di confronto con i Comuni. Un percorso iniziato dal Dipartimento delle istituzioni nell'autunno del 2025, con le prime riflessioni per definire i presupposti funzionali, organizzativi e processuali opportuni per rilanciare i rapporti tra i due livelli istituzionali. Nella primavera del 2026, 22 Comuni urbani, periurbani e rurali sono stati coinvolti in una consultazione che è culminata nell'elaborazione di una proposta per il nuovo modello di piattaforma.

Ticino 2020: chiusura formale

Contestualmente alle riflessioni volte a definire la proposta per la nuova piattaforma, il Comitato strategico – composto da rappresentanti del Consiglio di Stato e dei Comuni – ha deciso di procedere alla chiusura formale del progetto Ticino 2020, iniziativa che mirava a riordinare e ridefinire i rapporti fra Cantone e Comuni. Una scelta che rappresenta la conclusione di un percorso e l'avvio di una nuova fase politica. Vi è infatti la ferma volontà di preservare e valorizzare il patrimonio di conoscenze, relazioni e proposte sviluppato nel corso degli anni, affinché possa continuare a generare valore all'interno del nuovo assetto di collaborazione.