Jamiroquai: quinta volta, ma è come se fosse la prima
Grande entusiasmo per la serata di Moon+Stars con la band britannica e LP
Grande entusiasmo per la serata di Moon+Stars con la band britannica e LP
LOCARNO - Serata di grande musica, quella di lunedì, a Moon+Stars 2026: LP e Jamiroquai hanno animato Piazza Grande davanti a circa 7.000 spettatori. Un concerto che ha ribaltato il significato dei fischi: se normalmente sono associati a disapprovazione, nel caso di LP sono parte integrante della sua cifra artistica. Laura Pergolizzi, newyorkese con radici italiane, ha incantato il pubblico con la sua abilità nel fischiare, elemento distintivo delle sue esibizioni, accompagnando i suoi brani più noti cantati a memoria dai fan.
Grande partecipazione anche per Jamiroquai, alla loro quinta presenza sul palco di Moon+Stars. La band ha proposto il suo inconfondibile mix di funk, acid jazz e disco, perfettamente in sintonia con un’atmosfera estiva dal carattere variabile: qualche goccia di pioggia, nuvole alternate agli ultimi raggi di sole e uno spettacolo di luci che ha visto i laser proiettare il logo della band sul campanile di Locarno. A chiudere il concerto, uno dei loro brani più celebri, "Virtual Insanity".
Per i prossimi appuntamenti, restano ancora pochi biglietti disponibili per la serata di martedì con Jessie J e OneRepublic. Risulta invece già sold out la serata di mercoledì con Lewis Capaldi e Giant Rooks per le categorie Standard e Golden Circle, mentre rimangono solo pochi biglietti VIP.
Il calendario dei concerti prosegue con: martedì 14 luglio OneRepublic e Jessie J; mercoledì 15 luglio Lewis Capaldi e Giant Rooks; giovedì 16 luglio Max Pezzali e Noemi; venerdì 17 luglio Alan Walker, Rita Ora e The Kolors; sabato 18 luglio Stubete Gäng, Trauffer e Heimatliebi; domenica 19 luglio Sarah Connor e Wincent Weiss. A tutto ciò bisogna aggiungere la programmazione di Piazza Piccola e Piazza Magnolia.