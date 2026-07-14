Jamiroquai: quinta volta, ma è come se fosse la prima

Per i prossimi appuntamenti, restano ancora pochi biglietti disponibili per la serata di martedì con Jessie J e OneRepublic. Risulta invece già sold out la serata di mercoledì con Lewis Capaldi e Giant Rooks per le categorie Standard e Golden Circle, mentre rimangono solo pochi biglietti VIP.

Il calendario dei concerti prosegue con: martedì 14 luglio OneRepublic e Jessie J; mercoledì 15 luglio Lewis Capaldi e Giant Rooks; giovedì 16 luglio Max Pezzali e Noemi; venerdì 17 luglio Alan Walker, Rita Ora e The Kolors; sabato 18 luglio Stubete Gäng, Trauffer e Heimatliebi; domenica 19 luglio Sarah Connor e Wincent Weiss. A tutto ciò bisogna aggiungere la programmazione di Piazza Piccola e Piazza Magnolia.