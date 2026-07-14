C'è un villaggio invaso dai gatti randagi

Perché il tema è importante

Il tema non è di poco conto. La sterilizzazione dei gatti previene il rischio che contraggano e diffondano malattie infettive anche mortali. Non solo. Per gli esemplari maschi riduce le fughe e l'abitudine di marcare il territorio con l'urina. Per le femmine invece previene tumori e infezioni. Gli esperti sono concordi: più i gatti proliferano e vivono nel randagismo e meno qualità di vita avranno.

«Per il bene di tutti – riprende la volontaria – si dovrebbe uscire da questa fase di stallo. Fino a qualche tempo fa a Leggia circolavano diverse decine di gatti randagi. Adesso sono in calo. Ma basta che si molli la presa un attimo e la questione potrebbe riesplodere. Noi vorremmo fare in modo che si possano sterilizzare tutti gli esemplari randagi in circolazione. Siamo disposti a dare una mano volontariamente per le catture. Ma non abbiamo fondi per sostenere le sterilizzazioni. Il Comune dovrebbe aiutarci. Per adesso non intende farlo».