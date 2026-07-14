Cerca e trova immobili
Segnalaci
BELLINZONA

«Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse»

Quattro chiacchiere con le Bambole di pezza, protagoniste della Notte Rosa Rock di Nevermind Music Fest
«Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse»
IMAGO / Independent Photo Agency Int.
di Fabio CaironiGiornalista
«Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse»
Quattro chiacchiere con le Bambole di pezza, protagoniste della Notte Rosa Rock di Nevermind Music Fest

BELLINZONA - Una Notte Rosa Rock, quella che Nevermind Music Fest e Rsi presentano giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. È il penultimo appuntamento musicale del festival che ha accompagnato le serate della Capitale ticinese e prevede una serata interamente al femminile. In apertura la cantautrice svizzera Eileen Alister, che scalderà il pubblico per l'energia delle Bambole di pezza. Ne abbiamo parlato con Cleo (voce) e Morgana Blue (chitarra solista).

Con "Porno", il vostro ultimo singolo, date un bello sberlone ai preconcetti maschili in ambito di relazioni e sessualità.
Cleo: «Sì, diciamo che l'idea era di ribaltare questa cosa dell'uomo predatore e della donna preda. E invece dire, in modo giocoso e non pesante - perché comunque è una canzone estiva - qualcosa del tipo: "Sai che ti dico? Questa volta decido io, se tu mi vuoi solo usare vai via, perché non mi interessi". C'è questa cosa della donna che sceglie se concedersi o no, e cerca di capire se vale la pena uscire con questa persona o meno. Ci teniamo a mandare un messaggio alle ragazzine: non farsi prendere in giro, non farsi mettere i piedi in testa e non essere schiave della società».

C'è anche una citazione pop: il protagonista maschile viene paragonato a Timothée Chalamet per la sua capacità di fingere.
Cleo: «Che poi la cosa divertente è che Chalamet non l'ha mai vinto, l'Oscar...».

"5", l'album uscito a marzo, unisce sorellanza, impegno civile, ma anche amore e seduzione, tra strutture pop e chitarre più aggressive. Cosa racconta di voi, questo lavoro?
Morgana Blue: «È il prosieguo di una storia iniziata tanto tempo fa e che si basa su queste tematiche. Ci piace essere soprattutto un esempio di donne che sono forti e lottano per qualcosa. Come sai, tutto quello che abbiamo è dovuto al lavoro fatto per tanti anni, con costanza e ora con un bel team che ci aiuta. Hai citato la sorellanza: la si trova soprattutto in "Resta con me", il brano che abbiamo portato a Sanremo. È un tema per noi molto importante, il fare squadra: lo dico perché in tanti ci vedono come una sorta di esempio, ci scrivono messaggi bellissimi nei quali dicono di aver trovato ispirazione in noi. Mi viene da dire: quando sei solo, vuoi realizzare un progetto e non riesci, fare squadra con altre persone ti permette più facilmente di raggiungerlo, anche se hai dei momenti di difficoltà. Nel disco ci sono poi l'amore e la diversità, della quale facciamo un punto d'orgoglio. I nostri fan si riconoscono in questo essere diversi, non per forza omologati».

Quest'anno avete calcato forse i due palchi più prestigiosi d'Italia: uno è già stato citato ed è quello del Festival di Sanremo, l'altro è quello del Concerto del Primo Maggio a Roma. È l'apice della vostra carriera artistica, fino a questo momento?
Cleo: «Sicuramente Sanremo è l'apice, ma è anche un punto di partenza. Un progetto ha bisogno di tempo per crescere, per affermarsi. Fortunatamente non siamo state una meteora, non penso lo saremo. Siamo qua per rimanere. Vogliamo andare avanti, continuare a dimostrare, raccogliere sempre di più... Perché poi la cosa più importante per noi sono i concerti».

Siete una band che, nella dimensione live, si esalta, a mio parere. Cosa provate, quando siete sul palco?
Morgana Blue: «È proprio il luogo che ci rende più felici. Tutto quello che facciamo, tutto il lavoro attorno poi confluisce sul palco. A me piace chiamarlo un rituale collettivo: siamo noi, c'è il nostro pubblico, c'è un'energia vera, genuina che scorre nell'aria. È lì la verità, no? Certo ce n'è tanta anche nel disco, ma è il momento in cui t'incontri con una persona che avviene quel qualcosa in più. E per noi, come per tutte le rock band, il live è sempre stato l'elemento chiave. Il palco è il momento della felicità totale e non vediamo l'ora d'iniziare il nostro tour».

A Bellinzona sarà una serata completamente al femminile: immagino che questo vi piaccia molto.
Cleo: «Sì, assolutamente. Poi in passato anche noi abbiamo organizzato dei festival con band al femminile o comunque con componenti donne. Ci fa piacere l'idea di poter creare degli spazi dove dimostrare che siamo in tante e non è vero che le donne non sanno imbracciare gli strumenti, o non vogliono farlo. Ci sono un sacco di band di donne che suonano e sarebbe bello poter farle risaltare di più. Anche le stesse artiste soliste fanno fatica... Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse».

Il pubblico ticinese vi conosce bene: avete frequentato i locali e le rassegne del territorio sia nei primi anni 2000 che dopo la "ripartenza" del 2021. Vi ricordo, ad esempio, all'Enigma di Rancate. Com'è esibirsi a queste latitudini?
Morgana Blue: «Ci piace un sacco! Dici bene, è un luogo che abbiamo sempre frequentato molto volentieri. A me, poi, piacciono molto anche le montagne e mi sono fatta delle bellissime gite in Svizzera, è un luogo che ho frequentato spesso. Il pubblico è sempre accogliente, i concerti sono organizzati sempre benissimo. È proprio un piacere, sempre».

Cosa volete dire ai fan in vista del concerto di Bellinzona?
«Per chi è curioso di scoprirci, dal vivo è sicuramente l'essenza, è dove avviene la magia, ecco. Come dicevo, è un rituale, è dove cerchiamo di far emozionare le persone, dove loro emozionano noi. Per cui, ecco, se hanno voglia di provare questa emozione... Se vogliono anche andare sui nostri social a curiosare, c'è tanto del racconto di quello che succede nel backstage, quello che noi facciamo prima e dopo lo show».

La programmazione di Nevermind Music Fest è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bambole di pezzanevermind music fest
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
146
244

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora
LIVE
CANTONE
2 gior

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
20 ore
15
35

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
17 ore
16
52

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?
LIVE
CANTONE
1 gior
16
53

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
12 ore
22
46

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

Forse aveva un'altra vittima nel mirino: la donna ha chiesto protezione
LIVE
FAIDO/ LEONTICA
2 gior

Forse aveva un'altra vittima nel mirino: la donna ha chiesto protezione

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro
LIVE
LEONTICA
1 gior

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro

Dopo la maxi-coda al San Gottardo l'esodo dei vacanzieri “tappa” l'A2
LIVE
TRAFFICO
2 gior
18
71

Dopo la maxi-coda al San Gottardo l'esodo dei vacanzieri “tappa” l'A2

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
20 ore
17
35

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

A fuoco un'auto sull'A2
LIVE
LUGANO/TORRICELLA-TAVERNE
1 gior
14

A fuoco un'auto sull'A2

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
30

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
5 ore
67

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
13 ore
13
27

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
1 gior
3
56

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
36
175

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
12
15

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Giravano con auto di lusso sospette, ora sono dietro le sbarre
LIVE
CANTONE
2 gior
53
58

Giravano con auto di lusso sospette, ora sono dietro le sbarre

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
23

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera

Diversi incendi su tetti con impianti solari: perché succede?
LIVE
SVIZZERA
4 gior
11
65

Diversi incendi su tetti con impianti solari: perché succede?

Femminicidio a Faido, poi l'esplosione: «Servono più agenti»
LIVE
FAIDO/LEONTICA
2 gior
34

Femminicidio a Faido, poi l'esplosione: «Servono più agenti»

«L'arbitro non c'entra: l'unico colpevole è Embolo»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
67
119

«L'arbitro non c'entra: l'unico colpevole è Embolo»

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
86

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra
LIVE
CANTONE
1 gior
12
97

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra

Allarme su AVS e AI all'estero: la Svizzera ha versato 40 milioni di troppo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
34
142

Allarme su AVS e AI all'estero: la Svizzera ha versato 40 milioni di troppo

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
15 ore

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

Un'auto finisce sul tetto a Magadino e il traffico del Locarnese va in tilt
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
7
18

Un'auto finisce sul tetto a Magadino e il traffico del Locarnese va in tilt

Se dallo zaino del ragazzino spunta il coltellaccio da cucina
LIVE
CANTONE
2 gior
60
102

Se dallo zaino del ragazzino spunta il coltellaccio da cucina

«Lugano ha fatto crack?»
LIVE
LUGANO
2 gior
29
43

«Lugano ha fatto crack?»

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
12
51

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
20
71

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

Marco van Basten a tavola a… Losone
LIVE
LOSONE
1 gior
5
40

Marco van Basten a tavola a… Losone

Colpo di scena Manzambi: cambia tutto, ecco dove giocherà
LIVE
PREMIER LEAGUE
3 gior
1
22

Colpo di scena Manzambi: cambia tutto, ecco dove giocherà

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi
LIVE
MESOLCINA
1 gior
18
58

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi

La morte, il dolore: «Non ci sono parole»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
14

La morte, il dolore: «Non ci sono parole»

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
18 ore
23
29

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»
LIVE
GRECIA
1 gior
3

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»

Ritorno al passato: «Anni '80, un periodo irripetibile»
LIVE
CANTONE
2 gior
6
48

Ritorno al passato: «Anni '80, un periodo irripetibile»

Scontro tra auto sulla cantonale: due feriti
LIVE
CASTIONE-ARBEDO
2 gior
3

Scontro tra auto sulla cantonale: due feriti

Muore una persona in un bordello
LIVE
SVITTO
2 gior

Muore una persona in un bordello

Emergenza idrica: scattano le prime misure di risparmio, ecco quali
LIVE
BASSO MENDRISIOTTO
2 gior
12
32

Emergenza idrica: scattano le prime misure di risparmio, ecco quali

Bisonte infuriato attacca un uomo e lo scaraventa in aria
LIVE
STATI UNITI
2 gior
7
42

Bisonte infuriato attacca un uomo e lo scaraventa in aria

«Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
1
16

«Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse»

Cade nel cantiere, lo recuperano i pompieri
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Cade nel cantiere, lo recuperano i pompieri

Balogun, il retroscena che scuote la FIFA: «Ha deciso solo Al-Kamali»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
6
24

Balogun, il retroscena che scuote la FIFA: «Ha deciso solo Al-Kamali»

Tamponamento a catena sulla cantonale
LIVE
CASTIONE
14 ore
16
19

Tamponamento a catena sulla cantonale

ULTIME NOTIZIE TICINO
La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa
LIVE
FIGINO
8 ore
6
79

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
9 ore
24
204

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
10 ore

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
LIVE
MASSAGNO
10 ore
3
22

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt

Tre frecce contro la canicola
LIVE
CANTONE
11 ore
6
29

Tre frecce contro la canicola

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
11 ore
13

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Incidente col motorino, ferito un anziano
LIVE
BALERNA
11 ore
2

Incidente col motorino, ferito un anziano

Le "Quattro stagioni" dell'arte urbana
LIVE
CHIASSO
11 ore
5

Le "Quattro stagioni" dell'arte urbana

202 anni in due
LIVE
VACALLO
11 ore
8

202 anni in due

Rifiuti e decoro urbano: 4 centri su 7 videosorvegliati, niente estensione per ora
LIVE
CHIASSO
12 ore
1

Rifiuti e decoro urbano: 4 centri su 7 videosorvegliati, niente estensione per ora