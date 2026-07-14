«Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse»

Il pubblico ticinese vi conosce bene: avete frequentato i locali e le rassegne del territorio sia nei primi anni 2000 che dopo la "ripartenza" del 2021. Vi ricordo, ad esempio, all'Enigma di Rancate. Com'è esibirsi a queste latitudini?

Morgana Blue: «Ci piace un sacco! Dici bene, è un luogo che abbiamo sempre frequentato molto volentieri. A me, poi, piacciono molto anche le montagne e mi sono fatta delle bellissime gite in Svizzera, è un luogo che ho frequentato spesso. Il pubblico è sempre accogliente, i concerti sono organizzati sempre benissimo. È proprio un piacere, sempre».

Cosa volete dire ai fan in vista del concerto di Bellinzona?

«Per chi è curioso di scoprirci, dal vivo è sicuramente l'essenza, è dove avviene la magia, ecco. Come dicevo, è un rituale, è dove cerchiamo di far emozionare le persone, dove loro emozionano noi. Per cui, ecco, se hanno voglia di provare questa emozione... Se vogliono anche andare sui nostri social a curiosare, c'è tanto del racconto di quello che succede nel backstage, quello che noi facciamo prima e dopo lo show».

