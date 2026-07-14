«Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse»
Quattro chiacchiere con le Bambole di pezza, protagoniste della Notte Rosa Rock di Nevermind Music Fest
BELLINZONA - Una Notte Rosa Rock, quella che Nevermind Music Fest e Rsi presentano giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. È il penultimo appuntamento musicale del festival che ha accompagnato le serate della Capitale ticinese e prevede una serata interamente al femminile. In apertura la cantautrice svizzera Eileen Alister, che scalderà il pubblico per l'energia delle Bambole di pezza. Ne abbiamo parlato con Cleo (voce) e Morgana Blue (chitarra solista).
Con "Porno", il vostro ultimo singolo, date un bello sberlone ai preconcetti maschili in ambito di relazioni e sessualità.
Cleo: «Sì, diciamo che l'idea era di ribaltare questa cosa dell'uomo predatore e della donna preda. E invece dire, in modo giocoso e non pesante - perché comunque è una canzone estiva - qualcosa del tipo: "Sai che ti dico? Questa volta decido io, se tu mi vuoi solo usare vai via, perché non mi interessi". C'è questa cosa della donna che sceglie se concedersi o no, e cerca di capire se vale la pena uscire con questa persona o meno. Ci teniamo a mandare un messaggio alle ragazzine: non farsi prendere in giro, non farsi mettere i piedi in testa e non essere schiave della società».
C'è anche una citazione pop: il protagonista maschile viene paragonato a Timothée Chalamet per la sua capacità di fingere.
Cleo: «Che poi la cosa divertente è che Chalamet non l'ha mai vinto, l'Oscar...».
"5", l'album uscito a marzo, unisce sorellanza, impegno civile, ma anche amore e seduzione, tra strutture pop e chitarre più aggressive. Cosa racconta di voi, questo lavoro?
Morgana Blue: «È il prosieguo di una storia iniziata tanto tempo fa e che si basa su queste tematiche. Ci piace essere soprattutto un esempio di donne che sono forti e lottano per qualcosa. Come sai, tutto quello che abbiamo è dovuto al lavoro fatto per tanti anni, con costanza e ora con un bel team che ci aiuta. Hai citato la sorellanza: la si trova soprattutto in "Resta con me", il brano che abbiamo portato a Sanremo. È un tema per noi molto importante, il fare squadra: lo dico perché in tanti ci vedono come una sorta di esempio, ci scrivono messaggi bellissimi nei quali dicono di aver trovato ispirazione in noi. Mi viene da dire: quando sei solo, vuoi realizzare un progetto e non riesci, fare squadra con altre persone ti permette più facilmente di raggiungerlo, anche se hai dei momenti di difficoltà. Nel disco ci sono poi l'amore e la diversità, della quale facciamo un punto d'orgoglio. I nostri fan si riconoscono in questo essere diversi, non per forza omologati».
Quest'anno avete calcato forse i due palchi più prestigiosi d'Italia: uno è già stato citato ed è quello del Festival di Sanremo, l'altro è quello del Concerto del Primo Maggio a Roma. È l'apice della vostra carriera artistica, fino a questo momento?
Cleo: «Sicuramente Sanremo è l'apice, ma è anche un punto di partenza. Un progetto ha bisogno di tempo per crescere, per affermarsi. Fortunatamente non siamo state una meteora, non penso lo saremo. Siamo qua per rimanere. Vogliamo andare avanti, continuare a dimostrare, raccogliere sempre di più... Perché poi la cosa più importante per noi sono i concerti».
Siete una band che, nella dimensione live, si esalta, a mio parere. Cosa provate, quando siete sul palco?
Morgana Blue: «È proprio il luogo che ci rende più felici. Tutto quello che facciamo, tutto il lavoro attorno poi confluisce sul palco. A me piace chiamarlo un rituale collettivo: siamo noi, c'è il nostro pubblico, c'è un'energia vera, genuina che scorre nell'aria. È lì la verità, no? Certo ce n'è tanta anche nel disco, ma è il momento in cui t'incontri con una persona che avviene quel qualcosa in più. E per noi, come per tutte le rock band, il live è sempre stato l'elemento chiave. Il palco è il momento della felicità totale e non vediamo l'ora d'iniziare il nostro tour».
A Bellinzona sarà una serata completamente al femminile: immagino che questo vi piaccia molto.
Cleo: «Sì, assolutamente. Poi in passato anche noi abbiamo organizzato dei festival con band al femminile o comunque con componenti donne. Ci fa piacere l'idea di poter creare degli spazi dove dimostrare che siamo in tante e non è vero che le donne non sanno imbracciare gli strumenti, o non vogliono farlo. Ci sono un sacco di band di donne che suonano e sarebbe bello poter farle risaltare di più. Anche le stesse artiste soliste fanno fatica... Sarebbe bello che ognuna di noi sbocciasse».
Il pubblico ticinese vi conosce bene: avete frequentato i locali e le rassegne del territorio sia nei primi anni 2000 che dopo la "ripartenza" del 2021. Vi ricordo, ad esempio, all'Enigma di Rancate. Com'è esibirsi a queste latitudini?
Morgana Blue: «Ci piace un sacco! Dici bene, è un luogo che abbiamo sempre frequentato molto volentieri. A me, poi, piacciono molto anche le montagne e mi sono fatta delle bellissime gite in Svizzera, è un luogo che ho frequentato spesso. Il pubblico è sempre accogliente, i concerti sono organizzati sempre benissimo. È proprio un piacere, sempre».
Cosa volete dire ai fan in vista del concerto di Bellinzona?
«Per chi è curioso di scoprirci, dal vivo è sicuramente l'essenza, è dove avviene la magia, ecco. Come dicevo, è un rituale, è dove cerchiamo di far emozionare le persone, dove loro emozionano noi. Per cui, ecco, se hanno voglia di provare questa emozione... Se vogliono anche andare sui nostri social a curiosare, c'è tanto del racconto di quello che succede nel backstage, quello che noi facciamo prima e dopo lo show».