Emergenza idrica: il Piemonte chiede acqua al Canton Ticino

«Monitoriamo giorno dopo giorno la situazione, pronti - rimarca Cirio - ad avviare la richiesta dello stato di emergenza se non dovessero migliorare le condizioni meteorologiche, in accordo con le altre Regioni che vivono la nostra stessa situazione, per dare i ristori necessari».

Le precipitazioni medie di giugno sul bacino del Po presentano un deficit del 36% rispetto alla media mensile storica 1991-2020, è emerso dal Tavolo al quale erano presenti gli assessori all'Agricoltura Paolo Bongioanni, alla Montagna Marco Gallo, e all'Ambiente Matteo Marnati, i rappresentanti di Arpa, associazioni agricole, parchi e aree protette, consorzi idrici, Anbi, Prefetture, Città Metropolitana di Torino e Province, enti di governo e i gestori del Servizio idrico integrato e delle reti idriche.