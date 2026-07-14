La Società Svizzera di Salvataggio festeggia i 75 anni

Con una quota di 30, 60 o 120 franchi, ogni persona può sostenere una realtà senza scopo di lucro che opera sul territorio e investe costantemente nella preparazione dei volontari, nell'aggiornamento delle attrezzature e dei mezzi, nella formazione delle nuove generazioni e nello sviluppo di competenze specialistiche.



Oggi la SSSL rappresenta un presidio operativo sul lago, un centro di formazione per giovani e adulti e una realtà altamente specializzata nella sicurezza acquatica. Le sue attività comprendono il pattugliamento e il soccorso sul lago, la formazione, la prevenzione, le unità cinofile da salvataggio e le attività subacquee con certificazioni di livello europeo.

