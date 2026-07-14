La Società Svizzera di Salvataggio festeggia i 75 anni
La sezione di Lugano, nel 2026, celebra i tre quarti di secolo di attività e invita la comunità a sostenere concretamente il futuro della sicurezza sul lago
La sezione di Lugano, nel 2026, celebra i tre quarti di secolo di attività e invita la comunità a sostenere concretamente il futuro della sicurezza sul lago
LUGANO - Dal 1951, la Società Svizzera di Salvataggio – Sezione Lugano (SSSL) opera al servizio della sicurezza sul Lago di Lugano. Settantacinque anni di storia costruiti grazie all'impegno di volontari formati e qualificati, impegnati nella prevenzione, nella formazione e nelle attività operative di soccorso.
In occasione del 75° anniversario, la SSSL lancia una campagna per ampliare la propria comunità di soci sostenitori, invitando la popolazione a contribuire concretamente al futuro delle sue attività.
Con una quota di 30, 60 o 120 franchi, ogni persona può sostenere una realtà senza scopo di lucro che opera sul territorio e investe costantemente nella preparazione dei volontari, nell'aggiornamento delle attrezzature e dei mezzi, nella formazione delle nuove generazioni e nello sviluppo di competenze specialistiche.
Oggi la SSSL rappresenta un presidio operativo sul lago, un centro di formazione per giovani e adulti e una realtà altamente specializzata nella sicurezza acquatica. Le sue attività comprendono il pattugliamento e il soccorso sul lago, la formazione, la prevenzione, le unità cinofile da salvataggio e le attività subacquee con certificazioni di livello europeo.
Dietro ogni intervento, ogni corso e ogni attività di prevenzione c'è un investimento continuo di tempo, risorse e competenze. Il sostegno raccolto attraverso la campagna contribuirà, tra gli altri obiettivi, alla formazione di nuove unità cinofile composte da cane e conduttore, alla preparazione di nuovi pattugliatori del lago, allo sviluppo di corsi destinati ai giovani, all'acquisizione di nuove certificazioni subacquee e all'aggiornamento di mezzi e attrezzature operative.
«Da 75 anni la nostra storia è legata al Lago di Lugano e alle persone che lo vivono. Con questa campagna vogliamo invitare la comunità a diventare parte attiva del nostro futuro: ogni nuovo socio sostenitore ci aiuta a continuare a investire nella prevenzione, nella formazione e nella sicurezza di tutti.», riferisce il presidente Patrick Tempobono.
Diventare socio sostenitore è semplice e può essere fatto direttamente online, scegliendo una quota di 30, 60 o 120 franchi.
Informazioni e adesioni: www.salvataggiolugano.ch