Piazzetta Brocco: il nuovo fulcro del villaggio prende vita

Al centro della vita del villaggio

La nuova piazzetta si inserisce in un’area strategica che comprende l’Hotel Brocco e Posta, la scalinata verso la Chiesa Rotonda e l’Info Point dell’Ente Turistico Regionale del Moesano. In occasione dell’inaugurazione aprirà anche La Bottega Brocco, spazio dedicato alla gastronomia, ai prodotti tipici, alla caffetteria e alla tea room. «Piazzetta Brocco è un nuovo tassello concreto nella rinascita di San Bernardino. Abbiamo voluto creare un luogo capace di restituire centralità alla vita del villaggio e di diventare un punto di incontro durante tutto l’anno. Con questo intervento ci avviciniamo inoltre al completamento della fase dedicata a riattivare la destinazione e a costruire le basi per il suo sviluppo futuro», dichiara Stefano Artioli, amministratore unico di San Bernardino Swiss Alps.