Piazzetta Brocco: il nuovo fulcro del villaggio prende vita
L'inaugurazione è in programma sabato 18 luglio. Prosegue il programma degli eventi estivi
L'inaugurazione è in programma sabato 18 luglio. Prosegue il programma degli eventi estivi
SAN BERNARDINO - Sabato 18 luglio San Bernardino Swiss Alps inaugura Piazzetta Brocco, un nuovo spazio di aggregazione realizzato davanti all’Hotel Brocco e Posta, nel centro del villaggio. L’appuntamento è fissato alle 11.30 con gli interventi delle autorità, seguiti da un aperitivo offerto alla popolazione e da un DJ set.
Al centro della vita del villaggio
La nuova piazzetta si inserisce in un’area strategica che comprende l’Hotel Brocco e Posta, la scalinata verso la Chiesa Rotonda e l’Info Point dell’Ente Turistico Regionale del Moesano. In occasione dell’inaugurazione aprirà anche La Bottega Brocco, spazio dedicato alla gastronomia, ai prodotti tipici, alla caffetteria e alla tea room. «Piazzetta Brocco è un nuovo tassello concreto nella rinascita di San Bernardino. Abbiamo voluto creare un luogo capace di restituire centralità alla vita del villaggio e di diventare un punto di incontro durante tutto l’anno. Con questo intervento ci avviciniamo inoltre al completamento della fase dedicata a riattivare la destinazione e a costruire le basi per il suo sviluppo futuro», dichiara Stefano Artioli, amministratore unico di San Bernardino Swiss Alps.
Fase 0 quasi conclusa
L’apertura de La Bottega Brocco arricchisce ulteriormente l’offerta del centro. Nei prossimi mesi il percorso di rilancio proseguirà con la riapertura dell’Hotel Ravizza, nell’anno del suo duecentesimo anniversario, e con l’inaugurazione della Residenza Albarella e del relativo ristorante.
Questi interventi porteranno al completamento della cosiddetta Fase 0, preludio alla Fase 1 che avrà come elemento centrale il progetto Acuforta, dedicato a terme, benessere e ospitalità. «La conclusione della Fase 0 rappresenterà un passaggio molto importante. In questi anni abbiamo lavorato per riportare vita, servizi, ospitalità e prospettive a San Bernardino, costruendo le basi necessarie per affrontare la fase successiva. Con Acuforta entreremo nel cuore del progetto e in una nuova dimensione dello sviluppo della destinazione, legata al benessere, all’acqua e alla qualità dell’accoglienza», aggiunge Artioli.
Presentazione alla popolazione
L’avanzamento dei progetti sarà presentato da San Bernardino Swiss Alps e dal Municipio di Mesocco durante una serata pubblica in programma giovedì 6 agosto alla Raiffeisen Alpine Lounge, occasione di confronto sulle prossime tappe dopo il deposito della domanda di costruzione di Acuforta.
Gli eventi estivi
Nel frattempo prosegue il programma del San Bernardino Summer Village, dopo l’ampia partecipazione registrata dal San Bernardino Speed Festival. Domenica 19 luglio è in calendario il SanBe Bike Day, dedicato alla scoperta dell’offerta ciclistica della destinazione.
Prosegue anche la rassegna musicale gratuita SanBe Sound alla Raiffeisen Alpine Lounge. Sabato 1° agosto salirà sul palco Davide Van De Sfroos. Lunedì 3 agosto sarà la volta di Sarah Toscano insieme a DJ Jad & Wlady, mentre mercoledì 5 agosto si esibirà Bastian Baker, preceduto dall’opening act di Pat Burgener. «La risposta del pubblico conferma che il San Bernardino Summer Village sta crescendo come progetto di destinazione. Musica, sport e gastronomia compongono un calendario riconoscibile, capace di attrarre pubblici diversi e di offrire nuovi motivi per vivere San Bernardino durante tutta l’estate», afferma Niccolò Meroni, direttore Marketing e Comunicazione di San Bernardino Swiss Alps.
Dal 7 al 12 agosto tornerà infine Alpine Gourmet, ospitato quest’anno nella nuova Piazzetta Brocco, con chef di alto livello impegnati in percorsi culinari dedicati. Per le diverse serate sono ancora disponibili gli ultimi posti.
Calendario, registrazioni e informazioni: sanbernardino-summervillage.com