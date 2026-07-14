Il Piroscafo Piemonte torna a navigare sul Verbano svizzero
Crociere speciali e francobollo commemorativo per celebrare i 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore.
Crociere speciali e francobollo commemorativo per celebrare i 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore.
LOCARNO - Dal 17 al 19 luglio il leggendario Piroscafo Piemonte tornerà a navigare nel bacino svizzero del Lago Maggiore. La Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) in collaborazione con Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL) propone, sabato e domenica, due giornate di crociere speciali organizzate nell'ambito delle celebrazioni per il bicentenario della navigazione sul Lago Maggiore, offrendo al pubblico l'opportunità di salire a bordo di uno dei più prestigiosi piroscafi storici ancora in attività in Europa.
Ci sono immagini che appartengono alla storia di un territorio. Il profilo elegante di un piroscafo a ruote che avanza lentamente sulle acque del Lago Maggiore è una di queste. Per due giorni residenti, turisti e appassionati potranno rivivere quell'atmosfera e lasciarsi trasportare in un viaggio che unisce patrimonio storico, cultura ed emozione.
Costruito nel 1904 dalle Officine Escher Wyss di Zurigo, e varato nello stesso anno con il nome di Regina Madre, il Piemonte è uno degli ultimi grandi piroscafi a ruote ancora in servizio in Europa e il più antico tuttora in navigazione sul Lago Maggiore. Autentico capolavoro dell'ingegneria navale del suo tempo, offre ai passeggeri un viaggio nel passato, scandito dal caratteristico ritmo della macchina a vapore e dal lento movimento delle grandi ruote laterali. Da oltre 120 anni è uno dei simboli più affascinanti della storia della navigazione sul Verbano.
L'iniziativa assume un significato ancora più particolare perché si inserisce nelle celebrazioni dei 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore. Due secoli fa prendeva infatti avvio una straordinaria avventura tecnologica e umana destinata a trasformare il lago in una fondamentale via di comunicazione tra Svizzera e Italia, favorendo lo sviluppo economico, turistico e sociale delle comunità rivierasche.
«Celebrare i 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore - dichiara Agostino Ferrazzini, presidente del Consiglio di amministrazione SNL - significa rendere omaggio a una storia che appartiene a tutto il nostro territorio. Il ritorno del Piroscafo Piemonte nel bacino svizzero rappresenta un'occasione straordinaria per riscoprire questo patrimonio comune e per ricordare il ruolo che la navigazione ha avuto, e continua ad avere, nello sviluppo turistico, economico e culturale delle nostre regioni. SNL è orgogliosa di contribuire a queste celebrazioni con un'iniziativa sviluppata grazie alla ottima collaborazione con la consorziata GGNL, che guarda alla storia, ma che al tempo stesso testimonia il nostro costante impegno nella valorizzazione del Verbano».
Le crociere offriranno inoltre l'opportunità di ammirare il Verbano da una prospettiva privilegiata, tra montagne, borghi rivieraschi e paesaggi che hanno reso celebre il Lago Maggiore in tutta Europa. Il lento procedere del piroscafo permetterà di riscoprire il lago come lo vivevano i viaggiatori di oltre un secolo fa, quando la navigazione rappresentava il principale mezzo di collegamento tra le località rivierasche.
«Il Piemonte non è soltanto uno splendido battello storico - spiega Simone Bianchi, direttore SNL -. È un autentico simbolo della memoria collettiva del nostro lago. Riportarlo nel bacino svizzero significa offrire al pubblico un'esperienza capace di unire storia, paesaggio ed emozione. Salire a bordo di questo piroscafo significa fare un viaggio nel tempo e riscoprire il Lago Maggiore con lo stesso stupore di chi lo navigava oltre un secolo fa. È attraverso iniziative come questa che desideriamo continuare a valorizzare il Verbano e il suo straordinario patrimonio storico, culturale e turistico».
L'iniziativa si preannuncia come uno degli eventi più suggestivi dell'estate sul Lago Maggiore, un'occasione irripetibile per riscoprire il fascino della navigazione a vapore e rendere omaggio a due secoli di storia lacustre. Nel corso del fine settimana, gli appassionati e i collezionisti avranno inoltre la possibilità di acquistare il francobollo commemorativo emesso in occasione del bicentenario della navigazione sul Verbano, un ricordo esclusivo destinato a celebrare questo importante anniversario.
Con questa iniziativa SNL conferma il proprio impegno nella promozione del Lago Maggiore attraverso esperienze di qualità capaci di valorizzarne il patrimonio storico, culturale e paesaggistico, contribuendo ad accrescere l'attrattività turistica del territorio.
Informazioni e prenotazioni
Le crociere sono organizzate dalla Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL).
I biglietti sono disponibili presso tutte le biglietterie SNL e online sui siti:
lakelugano.ch
lakelocarno.ch
biglietteria.ch
Posti limitati. Si consiglia la prenotazione anticipata.