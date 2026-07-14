Il Piroscafo Piemonte torna a navigare sul Verbano svizzero

Costruito nel 1904 dalle Officine Escher Wyss di Zurigo, e varato nello stesso anno con il nome di Regina Madre, il Piemonte è uno degli ultimi grandi piroscafi a ruote ancora in servizio in Europa e il più antico tuttora in navigazione sul Lago Maggiore. Autentico capolavoro dell'ingegneria navale del suo tempo, offre ai passeggeri un viaggio nel passato, scandito dal caratteristico ritmo della macchina a vapore e dal lento movimento delle grandi ruote laterali. Da oltre 120 anni è uno dei simboli più affascinanti della storia della navigazione sul Verbano.

L'iniziativa assume un significato ancora più particolare perché si inserisce nelle celebrazioni dei 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore. Due secoli fa prendeva infatti avvio una straordinaria avventura tecnologica e umana destinata a trasformare il lago in una fondamentale via di comunicazione tra Svizzera e Italia, favorendo lo sviluppo economico, turistico e sociale delle comunità rivierasche.